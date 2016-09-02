查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·武汉市免费培训月嫂 ·图文：监控视频和送餐单让嫌犯落网 ·开学第一天三镇交通拥堵骤升25% ·广告：动向新闻 ·警银联手追回全款 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 武汉市免费培训月嫂 · 图文：监控视频和送餐单让嫌犯落 · 开学第一天三镇交通拥堵骤升25 · 广告：动向新闻 · 警银联手追回全款 9 法治 2016.9.2 星期五 开学第一天三镇交通拥堵骤升25% 交警提醒开学后早晚高峰拉长 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员吴培勇）昨日是武汉各中小学开学第一天。据武汉122指挥中心统计，昨日早高峰全市交通流量增长30%-40%，交通拥堵报警与上周同期相比上升了25%。但在交警护学岗全力疏导下，全市交通秩序整体良好。

昨晨7点50分许，楚天都市报记者在水果湖一小门前看到，道路两端路口有多名交警疏导车辆，门前也有多名交警在督促送孩子的私家车“即停即走”，还有民警持摄像机流动拍摄。狭窄的道路虽显拥挤，但并没有堵住。

据介绍，为迎接各中小学、幼儿园开学的到来，市公安交管部门根据高德热力图提供的信息，提前发布了交通预警信息，提前在可能发生拥堵的路口、路段布置警力加强疏导。高德大数据显示，昨晨早高峰拥堵延时指数比前一天上升13%，与去年同期持平。

交管部门介绍，昨日早高峰出现时间比暑假期间提早半个小时。开学后，早高峰将提前到上午7点开始，晚高峰则会延长到6点30分。建议市民尽量乘坐公交出行、错峰出行，请广大车主及时接收路况信息，实时查看武汉交警高德地图，合理选择绕行线路。





