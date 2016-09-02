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第9版 法治
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武汉市免费培训月嫂
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图文：监控视频和送餐单让嫌犯落
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开学第一天三镇交通拥堵骤升25
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广告：动向新闻
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警银联手追回全款
9
法治
2016.9.2 星期五
开学第一天三镇交通拥堵骤升25%
交警提醒开学后早晚高峰拉长
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员吴培勇）昨日是武汉各中小学开学第一天。据武汉122指挥中心统计，昨日早高峰全市交通流量增长30%-40%，交通拥堵报警与上周同期相比上升了25%。但在交警护学岗全力疏导下，全市交通秩序整体良好。
昨晨7点50分许，楚天都市报记者在水果湖一小门前看到，道路两端路口有多名交警疏导车辆，门前也有多名交警在督促送孩子的私家车“即停即走”，还有民警持摄像机流动拍摄。狭窄的道路虽显拥挤，但并没有堵住。
据介绍，为迎接各中小学、幼儿园开学的到来，市公安交管部门根据高德热力图提供的信息，提前发布了交通预警信息，提前在可能发生拥堵的路口、路段布置警力加强疏导。高德大数据显示，昨晨早高峰拥堵延时指数比前一天上升13%，与去年同期持平。
交管部门介绍，昨日早高峰出现时间比暑假期间提早半个小时。开学后，早高峰将提前到上午7点开始，晚高峰则会延长到6点30分。建议市民尽量乘坐公交出行、错峰出行，请广大车主及时接收路况信息，实时查看武汉交警高德地图，合理选择绕行线路。