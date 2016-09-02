查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·武汉市免费培训月嫂 ·图文：监控视频和送餐单让嫌犯落网 ·开学第一天三镇交通拥堵骤升25% ·广告：动向新闻 ·警银联手追回全款 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 武汉市免费培训月嫂 · 图文：监控视频和送餐单让嫌犯落 · 开学第一天三镇交通拥堵骤升25 · 广告：动向新闻 · 警银联手追回全款 9 法治 2016.9.2 星期五 会计被QQ中的假老总诈骗308万元 武汉民警三赴南宁侦查 图文：监控视频和送餐单让嫌犯落网 楚天都市报讯 图为：武汉警方押回3名嫌疑人 警方供图



楚天都市报记者吴昌华 通讯员杨槐柳 万信立 刘万鹏



会计小丽（化名）根据老总QQ的要求转账308万元，第二天才发现老总的QQ是骗子假冒的。武汉警方三赴广西南宁，抓获3名犯罪嫌疑人。这几天，主要犯罪嫌疑人韦某被提审时总是嘀咕：“你们是怎么查到我的呢？”



假老总QQ让会计转账



5月31日上午9时许，武汉经济技术开发区薛峰街的一家公司会计小丽刚上班，打开电脑登录QQ，收到添加好友的信息。QQ的昵称和头像是公司老总大华（化名），她以为这是老总的另一个QQ号，点了“同意”。

“大华”的QQ发来信息：“公司刚谈妥了一笔项目。账上有多少资金可用？”小丽回复：“有600多万。”

“大华”说：“这是安徽××贸易有限公司的账号，你尽快汇出项目款，先汇110万。”小丽转了账。

当天“大华”的QQ又先后两次要求小丽转账98万、100万。小丽两次照办。

第二天下午，小丽在公司见到大华，提到汇款的事。大华吃了一惊：“我没让你汇款！”小丽也吓坏了。他们当即报警。



骗款分解到百张银行卡



然而，警方查账发现，那个账号只剩下零钱，308万元已通过网银转走。

武汉警方查悉，308万元层层分解到上百张银行卡，大部分银行卡是在广西南宁开户。

民警急赴南宁，收集到海量资金流水，返回武汉分析数据，锁定韦某名下的4张银行卡，7月23日再赴南宁。视频监控显示，这4张银行卡在案发后大量取款，取款人正是韦某本人。

8月初，民警顶着烈日在南宁街头侦查。视频监控显示，6月2日，韦某在南宁西园取款后与两名男青年碰面。经侦查，其中一人姓吕，是南宁市宾阳县人；另一人姓王，是韦某的表弟。

韦某藏在哪里？专案组获得一条重要信息：韦某经常叫外卖送餐，送餐地址是南宁市江南区巨隆大厦B座911室。警方同时还查明了另两人的落脚地。

8月11日晚，武汉警方再派增援力量赶赴南宁，在当地警方支持下抓获了三名嫌疑人。



转账汇款之前要核实



办案民警介绍，28岁的韦某是南宁人，法律专业本科毕业，因没有通过司法考试，此前以法律工作者的身份零星从事法律服务工作。王某是他的表弟。吕某也是28岁，是南宁市宾阳县人，大专文化，曾在湖北黄冈某高校就读计算机专业。

目前，韦某等3人均被刑事拘留，此案仍在深挖中。

警方提醒，财务会计人员掌管大笔资金，尤其要当心假QQ号、假微信号，不能只看头像、备注名及个性签名就信以为真。收到转账汇款的指令要当面核实，至少要拨通电话求证。





