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警银联手追回全款
9
法治
2016.9.2 星期五
会计被QQ中的假老总诈骗308万元 武汉民警三赴南宁侦查
图文：监控视频和送餐单让嫌犯落网
楚天都市报讯 图为：武汉警方押回3名嫌疑人 警方供图
楚天都市报记者吴昌华 通讯员杨槐柳 万信立 刘万鹏
会计小丽（化名）根据老总QQ的要求转账308万元，第二天才发现老总的QQ是骗子假冒的。武汉警方三赴广西南宁，抓获3名犯罪嫌疑人。这几天，主要犯罪嫌疑人韦某被提审时总是嘀咕：“你们是怎么查到我的呢？”
假老总QQ让会计转账
5月31日上午9时许，武汉经济技术开发区薛峰街的一家公司会计小丽刚上班，打开电脑登录QQ，收到添加好友的信息。QQ的昵称和头像是公司老总大华（化名），她以为这是老总的另一个QQ号，点了“同意”。
“大华”的QQ发来信息：“公司刚谈妥了一笔项目。账上有多少资金可用？”小丽回复：“有600多万。”
“大华”说：“这是安徽××贸易有限公司的账号，你尽快汇出项目款，先汇110万。”小丽转了账。
当天“大华”的QQ又先后两次要求小丽转账98万、100万。小丽两次照办。
第二天下午，小丽在公司见到大华，提到汇款的事。大华吃了一惊：“我没让你汇款！”小丽也吓坏了。他们当即报警。
骗款分解到百张银行卡
然而，警方查账发现，那个账号只剩下零钱，308万元已通过网银转走。
武汉警方查悉，308万元层层分解到上百张银行卡，大部分银行卡是在广西南宁开户。
民警急赴南宁，收集到海量资金流水，返回武汉分析数据，锁定韦某名下的4张银行卡，7月23日再赴南宁。视频监控显示，这4张银行卡在案发后大量取款，取款人正是韦某本人。
8月初，民警顶着烈日在南宁街头侦查。视频监控显示，6月2日，韦某在南宁西园取款后与两名男青年碰面。经侦查，其中一人姓吕，是南宁市宾阳县人；另一人姓王，是韦某的表弟。
韦某藏在哪里？专案组获得一条重要信息：韦某经常叫外卖送餐，送餐地址是南宁市江南区巨隆大厦B座911室。警方同时还查明了另两人的落脚地。
8月11日晚，武汉警方再派增援力量赶赴南宁，在当地警方支持下抓获了三名嫌疑人。
转账汇款之前要核实
办案民警介绍，28岁的韦某是南宁人，法律专业本科毕业，因没有通过司法考试，此前以法律工作者的身份零星从事法律服务工作。王某是他的表弟。吕某也是28岁，是南宁市宾阳县人，大专文化，曾在湖北黄冈某高校就读计算机专业。
目前，韦某等3人均被刑事拘留，此案仍在深挖中。
警方提醒，财务会计人员掌管大笔资金，尤其要当心假QQ号、假微信号，不能只看头像、备注名及个性签名就信以为真。收到转账汇款的指令要当面核实，至少要拨通电话求证。