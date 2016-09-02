查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 现场
·广告
·民警踹门救出昏迷的一家六口
·图文：青山800平方米违建被拆除
·图文：井盖下的电缆突然起火物业消防业主联手扑灭
·宁可忍受不便决不汇款纵容
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 财经
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教科
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 夕阳晚晴
第2版 : 要闻
第20版 : 诗歌美文
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 人物
第4版 : 焦点
第5版 : 关注
第6版 : 视点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 法治
·
广告
·
民警踹门救出昏迷的一家六口
·
图文：青山800平方米违建被拆
·
图文：井盖下的电缆突然起火物业
·
宁可忍受不便决不汇款纵容
8
现场
2016.9.2 星期五
男子遭“呼死你”恶意骚扰
宁可忍受不便决不汇款纵容
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 黄士峰）遭遇“呼死你”恶意骚扰，每隔几秒就接到一个陌生电话，若想取消，就得给对方汇款。昨日，受害机主肖先生说，决不能纵容这样的行为，“宁可忍受不方便，我也不会汇款。”
肖先生今年39岁，是一名商人。前日上午，他陆续接到三条陌生短信，称受人所托呼叫肖先生的手机三个月。短信里还提供了两个微信号，称只要肖先生加其中任何一个微信并转款100元，就可以取消呼叫。
肖先生说，他并没有理会这三条短信。可从前日上午9时30分开始，他每隔几秒就接到一个陌生电话，显示为“私人号码”。这电话打几秒就挂断，然后再打进来，让他的一些生意电话和日常电话几乎打不进来。
昨日下午，记者在肖先生的手机里看到，仅昨日下午1时到3时，就有1700多个未接电话，显示均为“私人号码”，无法查询。记者拨打给肖先生发短信的三个手机号，归属地均为山东烟台，其中两个号码无法接通，剩下一个关机。
“手机几乎没法用了，非常干扰我的生活。”肖先生说，他打听后才知道，其他生意朋友也接到过类似短信，汇了100元没多久，对方又要求汇款。他说，他宁可不方便，也不会纵容这些人。
目前，肖先生已经报警。