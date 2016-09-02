查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·民警踹门救出昏迷的一家六口 ·图文：青山800平方米违建被拆除 ·图文：井盖下的电缆突然起火物业消防业主联手扑灭 ·宁可忍受不便决不汇款纵容 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 民警踹门救出昏迷的一家六口 · 图文：青山800平方米违建被拆 · 图文：井盖下的电缆突然起火物业 · 宁可忍受不便决不汇款纵容 8 现场 2016.9.2 星期五 男子遭“呼死你”恶意骚扰 宁可忍受不便决不汇款纵容 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 黄士峰）遭遇“呼死你”恶意骚扰，每隔几秒就接到一个陌生电话，若想取消，就得给对方汇款。昨日，受害机主肖先生说，决不能纵容这样的行为，“宁可忍受不方便，我也不会汇款。”

肖先生今年39岁，是一名商人。前日上午，他陆续接到三条陌生短信，称受人所托呼叫肖先生的手机三个月。短信里还提供了两个微信号，称只要肖先生加其中任何一个微信并转款100元，就可以取消呼叫。

肖先生说，他并没有理会这三条短信。可从前日上午9时30分开始，他每隔几秒就接到一个陌生电话，显示为“私人号码”。这电话打几秒就挂断，然后再打进来，让他的一些生意电话和日常电话几乎打不进来。

昨日下午，记者在肖先生的手机里看到，仅昨日下午1时到3时，就有1700多个未接电话，显示均为“私人号码”，无法查询。记者拨打给肖先生发短信的三个手机号，归属地均为山东烟台，其中两个号码无法接通，剩下一个关机。

“手机几乎没法用了，非常干扰我的生活。”肖先生说，他打听后才知道，其他生意朋友也接到过类似短信，汇了100元没多久，对方又要求汇款。他说，他宁可不方便，也不会纵容这些人。

目前，肖先生已经报警。





