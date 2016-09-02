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 第8版 现场
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楚天都市报电子版
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8 现场 2016.9.2 星期五
图文：井盖下的电缆突然起火物业消防业主联手扑灭
    楚天都市报讯 图为：井内电缆已被烧得乌黑 楚天都市报记者黄士峰摄

    楚天都市报讯（记者李曼英）昨日中午，新洲区水映澜湾小区内，一处井盖下的地下电缆突然着火。现场浓烟四起，火苗蹿起1米多高，物业、业主和消防及时将其扑灭。
    昨日下午1时，楚天都市报记者赶到现场时，火已被消防人员扑灭。5栋门前的电缆井内，一束近2米长的地下电缆被烧断，散发着焦糊味。
    一名目击者称，中午11时20分左右，她正在5栋一楼棋牌室里看人打麻将。突然，外面发出“咚咚”的响声，室内电也瞬间没了。她赶紧跑出门，看到门前的电缆井盖缝隙里冒出浓烟，才知道里面着了火。她赶紧逃生，并报了警。
    小区物业负责人叶先生介绍，发现着火后，他们从小区各楼栋运来近30个灭火器，和业主们一起，移开井盖进行扑救。现场火苗蹿起1米多高，他们一时未能扑熄，直到消防人员赶来，才把火彻底灭了。
    多位业主称，小区虽已交房近10年，却一直在用临时电。因电容量有限，高峰期小区经常停电，不知这次电缆起火是否与此有关。
    小区开发商相关负责人称，将尽快请人维修电缆，恢复小区正常用电。同时，他们也正与供电部门协商，解决小区临时用电的问题。


   