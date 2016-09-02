查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·民警踹门救出昏迷的一家六口 ·图文：青山800平方米违建被拆除 ·图文：井盖下的电缆突然起火物业消防业主联手扑灭 ·宁可忍受不便决不汇款纵容 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 民警踹门救出昏迷的一家六口 · 图文：青山800平方米违建被拆 · 图文：井盖下的电缆突然起火物业 · 宁可忍受不便决不汇款纵容 8 现场 2016.9.2 星期五 图文：井盖下的电缆突然起火物业消防业主联手扑灭 楚天都市报讯 图为：井内电缆已被烧得乌黑 楚天都市报记者黄士峰摄



楚天都市报讯（记者李曼英）昨日中午，新洲区水映澜湾小区内，一处井盖下的地下电缆突然着火。现场浓烟四起，火苗蹿起1米多高，物业、业主和消防及时将其扑灭。

昨日下午1时，楚天都市报记者赶到现场时，火已被消防人员扑灭。5栋门前的电缆井内，一束近2米长的地下电缆被烧断，散发着焦糊味。

一名目击者称，中午11时20分左右，她正在5栋一楼棋牌室里看人打麻将。突然，外面发出“咚咚”的响声，室内电也瞬间没了。她赶紧跑出门，看到门前的电缆井盖缝隙里冒出浓烟，才知道里面着了火。她赶紧逃生，并报了警。

小区物业负责人叶先生介绍，发现着火后，他们从小区各楼栋运来近30个灭火器，和业主们一起，移开井盖进行扑救。现场火苗蹿起1米多高，他们一时未能扑熄，直到消防人员赶来，才把火彻底灭了。

多位业主称，小区虽已交房近10年，却一直在用临时电。因电容量有限，高峰期小区经常停电，不知这次电缆起火是否与此有关。

小区开发商相关负责人称，将尽快请人维修电缆，恢复小区正常用电。同时，他们也正与供电部门协商，解决小区临时用电的问题。





