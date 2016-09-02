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 第8版 现场
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楚天都市报电子版
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8 现场 2016.9.2 星期五
图文：青山800平方米违建被拆除
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军 王永胜 通讯员黄红波）青山三弓路下段一院内，一夜间冒出10多间新平房，市民疑其为违建（详见本报8月29日A15版）。昨早，青山城管委将800平方米违建全部拆除（如图）。
    带队执法的青山城管委红卫执法中队王队长介绍，他们调查了解得知，这块地属一冶集团。8月26日晚，该公司几名员工聘请100名工人修建了这14间平房，面积达800平方米。因没有办理相关手续，属于违法建筑。
    昨早，几十名执法队员携机械到场，将这些违法建筑拆除。王队长表示，他们将对这块区域进行严格查控，防止违建死灰复燃。


   