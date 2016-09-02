查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 现场
·广告
·民警踹门救出昏迷的一家六口
·图文：青山800平方米违建被拆除
·图文：井盖下的电缆突然起火物业消防业主联手扑灭
·宁可忍受不便决不汇款纵容
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 财经
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教科
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 夕阳晚晴
第2版 : 要闻
第20版 : 诗歌美文
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 人物
第4版 : 焦点
第5版 : 关注
第6版 : 视点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 法治
·
广告
·
民警踹门救出昏迷的一家六口
·
图文：青山800平方米违建被拆
·
图文：井盖下的电缆突然起火物业
·
宁可忍受不便决不汇款纵容
8
现场
2016.9.2 星期五
图文：青山800平方米违建被拆除
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军 王永胜 通讯员黄红波）青山三弓路下段一院内，一夜间冒出10多间新平房，市民疑其为违建（详见本报8月29日A15版）。昨早，青山城管委将800平方米违建全部拆除（如图）。
带队执法的青山城管委红卫执法中队王队长介绍，他们调查了解得知，这块地属一冶集团。8月26日晚，该公司几名员工聘请100名工人修建了这14间平房，面积达800平方米。因没有办理相关手续，属于违法建筑。
昨早，几十名执法队员携机械到场，将这些违法建筑拆除。王队长表示，他们将对这块区域进行严格查控，防止违建死灰复燃。