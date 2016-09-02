查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·民警踹门救出昏迷的一家六口 ·图文：青山800平方米违建被拆除 ·图文：井盖下的电缆突然起火物业消防业主联手扑灭 ·宁可忍受不便决不汇款纵容 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 民警踹门救出昏迷的一家六口 · 图文：青山800平方米违建被拆 · 图文：井盖下的电缆突然起火物业 · 宁可忍受不便决不汇款纵容 8 现场 2016.9.2 星期五 面馆清晨烧水 发生煤气泄漏 民警踹门救出昏迷的一家六口 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员丁其刚 丁珮 实习生王小叶）“如果不是民警，我一家6口都会有危险！”昨日，回忆起前日的惊险一幕，韩师傅仍心有余悸。从青海来汉做拉面生意的他，一家6口因煤气中毒昏迷，幸亏民警及时赶到救下。

今年3月，44岁的韩师傅和妻子、儿子、儿媳、孙女、侄子等6人来到武汉，在东西湖区将军路将军新村租得一间商铺做拉面生意。为节省费用，韩师傅在拉面店搭了一处阁楼，供一家人休息。

前日清晨5时许，韩师傅一家人先后起床，打开煤气灶用大铁桶烧沸水，为生意做准备。10多分钟后，韩师傅夫妇和侄子均感到头晕脑涨，很快晕倒在店内地面上，不省人事。儿子发现后欲将父母扶起，可是自己也浑身酸软无力，倒下晕了过去。相对清醒一点的儿媳意识到有危险，赶紧给在附近做生意的舅舅马师傅打电话，还没打完，自己也昏迷不醒。

马师傅感到情况异常，立即赶到拉面馆查看，发现大门反锁，多次敲门均无人应声，他随即报警。将军路街派出所崔威等3名民警赶到现场，闻到里面有煤气味道，赶快踹门。

开门后，发现5人晕倒在店内地面上，不省人事。民警上阁楼搜查发现，韩师傅3岁的孙女也昏迷不醒。民警一边组织送医抢救，一边迅速关掉煤气阀，并打开窗户通风。

昨日上午，经紧急救治后，中毒的6人相继脱险出院。在民警的建议下，一家6口住进另一处房屋，防止再次发生类似险情。

民警介绍，拉面馆煤气坛的阀门漏气，导致韩师傅家6人中毒。警方提醒市民，使用煤气时一定要小心，煤气设备也要和睡觉的地方分开。





