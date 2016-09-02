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民警踹门救出昏迷的一家六口
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宁可忍受不便决不汇款纵容
8
现场
2016.9.2 星期五
面馆清晨烧水 发生煤气泄漏
民警踹门救出昏迷的一家六口
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员丁其刚 丁珮 实习生王小叶）“如果不是民警，我一家6口都会有危险！”昨日，回忆起前日的惊险一幕，韩师傅仍心有余悸。从青海来汉做拉面生意的他，一家6口因煤气中毒昏迷，幸亏民警及时赶到救下。
今年3月，44岁的韩师傅和妻子、儿子、儿媳、孙女、侄子等6人来到武汉，在东西湖区将军路将军新村租得一间商铺做拉面生意。为节省费用，韩师傅在拉面店搭了一处阁楼，供一家人休息。
前日清晨5时许，韩师傅一家人先后起床，打开煤气灶用大铁桶烧沸水，为生意做准备。10多分钟后，韩师傅夫妇和侄子均感到头晕脑涨，很快晕倒在店内地面上，不省人事。儿子发现后欲将父母扶起，可是自己也浑身酸软无力，倒下晕了过去。相对清醒一点的儿媳意识到有危险，赶紧给在附近做生意的舅舅马师傅打电话，还没打完，自己也昏迷不醒。
马师傅感到情况异常，立即赶到拉面馆查看，发现大门反锁，多次敲门均无人应声，他随即报警。将军路街派出所崔威等3名民警赶到现场，闻到里面有煤气味道，赶快踹门。
开门后，发现5人晕倒在店内地面上，不省人事。民警上阁楼搜查发现，韩师傅3岁的孙女也昏迷不醒。民警一边组织送医抢救，一边迅速关掉煤气阀，并打开窗户通风。
昨日上午，经紧急救治后，中毒的6人相继脱险出院。在民警的建议下，一家6口住进另一处房屋，防止再次发生类似险情。
民警介绍，拉面馆煤气坛的阀门漏气，导致韩师傅家6人中毒。警方提醒市民，使用煤气时一定要小心，煤气设备也要和睡觉的地方分开。