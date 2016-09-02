查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·千车见证大武汉复兴与崛起 ·图文：莫让“孝老假”遭遇休假难 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 千车见证大武汉复兴与崛起 · 图文：莫让“孝老假”遭遇休假难 · 微观点 7 评论 2016.9.2 星期五 微观点 楚天都市报讯 对于借据、银行转账凭证等传统形式的证据而言，QQ、微信记录、支付宝转账记录等新形式的证据还是存在较大风险，例如存在伪造、变造或者被他人盗用的可能。

——民间借贷纠纷复杂，北京西城法院民三庭庭长赵燕来表示，不建议仅凭QQ、微信联系，就草率把钱借出去



下调费率和保证待遇，并不是此消彼长的零和游戏。在保证待遇水平前提下，仍有一定空间为企业减负。

——近日，一份研究报告指出，当前我国企业职工五项社保总费率过高，《人民日报》发表观点称，目前我国财政用于社会保险的支出低于发达国家的水平，在总缴费水平不变的前提下，财政多支付一些，国企收益反哺力度大一些，企业和个人的压力就可以小一些，社保待遇也不会因此缩水



针对演员的天价片酬问题，法律应当有所作为，从法律上明确规定，一部电影中全部演员的片酬，最高不得超过该电影全部制作费用的30%。

——日前，全国人大常委会分组审议电影产业促进法草案，多名全国人大常委会委员呼吁治理“天价片酬”



排队离婚奇观是高地价、高房价带来的恶果，如果房价不能回归理性，房屋不能回归“居住”的本来属性，类似的奇闻还会一再上演。

——上海住建委否认将出台房产新政的传言后，此间“离婚热”并未冷却，新华网9月1日发表上述观点



某人拿出1亿元来，捐赠给某个慈善机构，这个行为是一次性的。捐出来的钱跟他个人和家族没有太多关联。他还可以拿1亿或者10亿来成立一个家族的慈善信托基金，通过它的营运和收益用于慈善事业。这有利于我国慈善事业发展，也有利于大额捐赠。

——9月1日起，我国《慈善法》正式施行，中国人民大学教授郑功成表示，在我国慈善信托值得鼓励





