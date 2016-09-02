查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·千车见证大武汉复兴与崛起 ·图文：莫让“孝老假”遭遇休假难 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 千车见证大武汉复兴与崛起 · 图文：莫让“孝老假”遭遇休假难 · 微观点 7 评论 2016.9.2 星期五 图文：莫让“孝老假”遭遇休假难 楚天都市报讯 刘良恒



近日，北京市政府常务会审议通过的《北京市“十三五”时期老龄事业发展规划》提出，鼓励用人单位给予员工在其老年长辈生日、老年节以及需要康复服务、临终关怀服务支持时探亲休假。这一倡议被形象地称为“孝老假”，获得了社会各界广泛称赞。



当前，我国人口老龄化趋势明显，部分地区已进入老龄化社会。国家统计局2015年人口抽样调查公报，我国60岁及以上人口为22182万人，占总人口的16.15％，其中65岁及以上人口为14374万人，占10.47％。人口老龄化给社会发展带来了严峻挑战，如何善待老人早已是所有人无法回避的必答题。

尊老孝亲，是中华民族传统美德。但是，在快节奏的现代社会，年轻人面对的工作和生活压力越来越大，“常回家看看”常常沦为无法落实的奢望。大量“空巢老人”常年缺少子女陪伴，甚至生病住院时都没有子女照料。这种“亲情饥渴”的时代症候，是一道令人无比心痛的“伤疤”。

此次北京市首倡用人单位给员工放“孝亲假”，一方面体现了地方政府直面老龄化挑战的积极姿态，另一方面则折射出社会道德向尊老孝亲传统美德回归是大势所趋。对“孝亲假”这一倡议，期待除北京以外，还能有更多地方积极跟进。“孝老假”目前还仅仅是倡议，能否落实关键看配套政策给不给力。如果跟“带薪休假”一样，在落实时因为各方面原因而大打折扣，那就不免会背离倡议的初衷。对于用人单位，可以从税收、政策等方面给予优惠支持，鼓励他们积极给员工放“孝亲假”；对于员工，要立法保障他们的劳动权利，确保他们能休假、愿休假，敢休假。新华社发



“孝老假”落地需完善细则



侯坤



用人单位给予员工孝老假，无疑有益于普遍孝老爱老的良好社会氛围的形成。只不过，若想孝老假真正发挥效用，还需进一步完善细则，促进用人单位和休假员工两方的双向落实。

首先，用人单位要真放假。如今很多单位员工的法定节假日或者带薪年假都难获保障，新增的孝老假能否落地着实令人担忧。如果用人单位不能体会到政策的善意，不能正视员工的需求，恐怕新出台的福利最终也难以落地。

对此，有关部门要引导用人单位转变思想，须知，员工休假不仅是其合法权益，也是用人单位展现人文关怀精神的良好契机，有益于形成用人单位与员工的利益契合点。有些企业在敬老方面做得相当不错，每月或每年甚至给员工的父母发“孝道工资”，这样的企业自然也不会吝啬放孝老假。

其次，员工获得孝老假是否真正行孝老之实，也是政策落地的一大疑问。如果出现欺瞒，则违背了政策设置的初衷。针对此，单位内部可以建立失信名单，若一经发现员工利用孝老假作为他用，可以实行必要的惩处。正如早些时间，有单位员工请病假出国旅游最终被公司开除一样。

所以，针对新政，政府和企业还应出台配套的措施，才能将政策的善意发挥到最大。





