查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·千车见证大武汉复兴与崛起 ·图文：莫让“孝老假”遭遇休假难 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 千车见证大武汉复兴与崛起 · 图文：莫让“孝老假”遭遇休假难 · 微观点 7 评论 2016.9.2 星期五 千车见证大武汉复兴与崛起 楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄



8月31日上午，武汉地铁6号线，迎来武汉轨道交通的第1000辆列车。（本报昨日报道）

第1辆车是2003年12月交付的，“从1到1000用了13年，但达到2000辆，只需要2年。”从开通计划来看，第2000辆列车应该会在2018年完成交付。

2012年，武汉地铁2号线开通之际，笔者曾写下这样的评论：一个奠定无限未来的圆点，这是一个进入地铁时代的今天，也是一个拥抱现代化的明天，同时又联结着一路追梦的昨天。武汉是国家“米”字形铁路网络的圆心、“中国立交桥”的中心，地铁2号线同样是一个圆心，这是轨道交通的新起点，也是一个大城复兴的基点，将不断生长斑斓的梦想。

转眼4年过去，一切正如所言，武汉轨道交通已然枝繁叶茂，由独木伸展成林，投入运营5条线路，运营里程约182公里，还有13条线路在建。一生二，二生三，三生万，由一辆车进入千车时代，见证的不仅是轨道交通的生长奇迹，也是这个城市千帆竞发的大跨越喜人态势。

不久前，有媒体对过去10年全国33个主要城市的发展进行了比较，数据显示武汉处于领跑的第一方阵。10年来，武汉GDP总量增长了近5倍，增幅达387%，位居33个重点城市第三位。2005年，武汉GDP为2238亿元，居全国第15位；2015年达10905.6亿元，升至全国第八位。这个发展速度，刚好与武汉轨道交通的奇迹相吻合。

但这又不是巧合，是同频共振的必然。一个城市的飞速发展，必然带来各项事业的日新月异。轨道交通的一日千里，正是大武汉厚积薄发的一个缩影与投射。工业倍增、千亿产业达到5个，获批国家全面创新改革试验区、被联合国授予“可持续发展奖”，荣膺全国文明城市称号、“好人之城”享誉全国……

预计到2018年，武汉轨道交通将迎来第2000辆列车，两年1000辆的发展速度，在全国来说都处于前列，又预示武汉进入加速赶超的新时期。牛津经济学公司放言未来十五年，武汉在快速崛起的中国城市之列，有望在2030年获得如今日首尔、达拉斯的全球经济地位。这是基于武汉现有实力与潜力的科学预言。

让这座城市复兴的愿景，乘着轨道交通的东风，茁壮成长。





