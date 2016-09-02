查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 视点 ·广告 ·图文：道路已经修好 路灯咋还没装 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：道路已经修好 路灯咋还没 6 视点 2016.9.2 星期五 图文：道路已经修好 路灯咋还没装 武汉市建委排查后表示：均为在建道路 已督促尽快亮灯 楚天都市报讯 图为：兴业路地铁站往淌湖二村道路没有路灯



楚天都市报记者揭明玥



近日，多名读者向本报反映，自家附近道路新修后，路变宽了，比以前也好走得多，但却一直未安装照明设施。每到夜晚，他们只能摸黑出行，十分不便。

2013年，武汉市也曾将“及时有效维护城市公共设施”列入治庸问责“十个突出问题”之一。那么，到底是什么原因造成部分路段没有路灯？居民遇到此类问题时，又该如何解决？

连日来，记者实地探访了武汉三镇多处“有路没灯”的现象，并走访了武汉市城乡建设委员会、武汉市路灯管理局等管理部门了解到，这些均为在建道路，目前正在协调推进路灯的建设。



【探访】



路通快两年路灯仍未装



一年多来，从武昌区紫阳街梅隐寺社区相国寺路到白沙洲大道，这条约200米长的道路，成为附近居民心中的一个“结”。

家住相国寺路102号的任爹爹今年68岁，在这里住了数十年。“这里是城中村，以前路况很差，下雨即泥泞不堪，新路修好了，居民都特别高兴。”任爹爹说，这条路如今通车已经快2年了，却一直没有安装路灯，有人甚至趁夜将成堆的垃圾偷偷扔弃路边。

任爹爹说，附近约有400户居民，这条路是他们从家里通往白沙洲大道唯一的出行路。以前外出时有路灯，如今路好了路灯却没了，每到夜间漆黑一片，像他这么大岁数的老人，晚上几乎不敢出门。

“路是修好了，可配套的照明设施不装起来，居民出行还是受到很大影响。”任爹爹和众多邻居曾多次向社区、街道、路灯管理局等部门反映，但至今路灯也没亮起来。

接到市民投诉后，楚天都市报记者立即来到相国寺路。居民王女士说，秋冬时节，晚上6点天就摸黑了，下班稍微晚一点，就只能拿着手机当照明，慢慢摸回家，少数居民夜晚出门前都要带上小手电筒，十分不便。



夜晚没灯居民开车出行



江岸区新江岸五村雷苑小区的600多户居民，也有相同遭遇。

该小区8栋的王先生说，1年多前，门口的地铁站通车了，路面重新修建，靠兴业路一侧的路灯今年7月份安装亮化，但他们门口约200米的道路，却一直黑漆漆，没有安装路灯。

记者在该小区采访时，门口岗亭保安万师傅调出了前晚11时监控探头摄录下的照片，照片上除了车灯和车牌，四周漆黑一片。万师傅说，每到晚上，小区门口就黑黢黢一片，一些乘公交晚回的居民只能摸黑，非常不方便。

在汉阳区龙阳大道隆祥东街处，也有约200米的道路没有路灯。家住道路附近水墨甲秀小区的徐先生介绍，这条路通车近一年，但一直没装路灯。晚上居民要出门，不管多近的路，都会选择开车，因为根本看不见路。“夜间经过这条路，一眼望去，伸手不见五指，我都不敢走，更何况是女性。”徐先生说。



【回应】



已督促建设方尽快亮灯



近日，记者将上述问题反映至武汉市城乡建设委员会，相关领导立即派工作人员逐一夜访现场调查。经实地勘查并向相关责任单位核实后，武汉市城乡建设委员会相关负责人回复称，这三条道路实际上仍属于尚未交付的在建道路，路灯管线等配套设施尚未完工。

其中，从相国寺路到白沙洲大道的津水街路段，此前拆迁时引起争议，路灯等各类地下管线的迁改和新建施工受到阻拦，所以尚不具备施工条件，相关单位暂时只能用水泥墩对路面进行隔离。考虑到居民出行不便，建设单位拟建设临时照明设施，预计10月初可亮灯。

兴业路地铁站往淌湖二村则是因部分路段路面狭窄，正下方为地铁区间，而且此段路为规划方案正在修订的建设大道北延线组成部分。为避免因建设路灯给地铁设施造成安全隐患，且与建设大道北延线规划方案形成冲突，故暂无条件对该段路的亮化，望市民谅解。

隆祥东街处则是为了配合附近下穿通道的施工，一直未安装路灯。今年5月，隆祥街下穿通道施工围挡拆除后，建设单位已开始进行路灯等各类地下管线的迁改和新建工作。目前，附着于下穿通道挡土墙的路灯管线和基础已完成，正在办理灯杆灯具招标和供电挂表计量手续，预计10月初可亮灯。



【举措】



遇类似问题可打路灯热线



武汉市城乡建设委员会相关负责人解释，城区之所以出现有路无灯，主要是因为如今为方便市民出行，新建道路的路面修好后，只要符合通车条件，一般会尽早发挥道路的交通功能，而不是像以前那样，等道路和配套设施全部建好再交付通车。事实上，有些道路看起来已经通车，但其绿化、照明、交通信号灯等配套仍需要时间完成，这样就给市民造成“路修好了却不安灯”的错觉。

该负责人介绍，目前，武汉三镇各类工地众多，在建、新建、改建道路不少，出现“道路通车但没路灯”的情况，客观上难以避免。遇此类问题时，该委都会与建设方协调，督促其尽快按规定完工，并早日亮化路面。

此外，由于少数建设方为了节省成本，道路铺好但路灯没安就提前“撂担子”。这种情况下，经工作人员现场勘查后，该委会根据实际情况，将其列为“人民来信项目”，划拨专项资金对道路实现亮化。“这种情况是特例，但仍然存在。”

武汉市路灯管理局表示，市民在出行中若发现“有路无灯”或“有灯不亮”的问题，可随时拨打24小时路灯服务热线电话027-83645678，工作人员会立即到现场调查，再根据结果进行及时的协调和处理。





