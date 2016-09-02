查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 关注 ·图文：大学报到日 恰是她们18岁的生日 ·图文：恩施小伙二次高考圆梦免费师范生 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：大学报到日 恰是她们18 · 图文：恩施小伙二次高考圆梦免费 5 关注 2016.9.2 星期五 上四年大学未能拿到毕业证 两年打工体验备感知识重要 图文：恩施小伙二次高考圆梦免费师范生 楚天都市报讯 图为：刘波整理床铺 楚天都市报记者曲严摄

图为：考上理想的专业，刘波很高兴 楚天都市报记者曲严摄



楚天都市报记者罗欣 通讯员党波涛 实习生王媛



昨日上午，踏进桂子山上的华中师范大学，刘波自称又找回了大学新生的感觉。

26岁的刘波来自恩施宣恩县万寨乡，作为学校今年年龄最大的新生，他有着比别人更多的故事：2009年，考进华中科技大学，毕业时却未能拿到毕业证和学位证；2013年起到杭州、广州、深圳等地打工，尝尽生活的艰辛不易；去年底选择复读，通过努力今年考上华师数学与统计学院的免费师范生。



读了不喜欢的专业

首次大学经历不圆满



上午11点，楚天都市报记者在华中师范大学东区16栋学生宿舍，见刘波正整理着自己的床铺。其他3名舍友，都是父母在帮忙收拾着。

“我都这么大了，对武汉也熟悉，当然是一个人来报到了。以前上大学时，还来华师跟同学玩过呢。”戴着厚厚眼镜的刘波，性格很开朗，对过往“不太光彩”的经历直言不讳。

七年前的高考，他考了628分的高分。填报志愿时，他本来想报师范类，但家人觉得工科类更好就业，将来进大公司收入更高，“我当时也懵懵懂懂的，也没什么人生规划，便听从了父母的建议，填报了机械类专业。”

大一主要学基础课，刘波还勉强能应付。到了大二、大三，工科类专业课程多了，难度大了，再加上没有任何兴趣，刘波学起来比较吃力。“放弃一两门后，发现后面的越来越跟不上了。”

既感觉很自责，又感觉无力回天，“甚至还有些抑郁了”，后来，刘波便通过看小说来麻痹自己，给自己减压。结果，大四毕业时，有六七门课因为挂科没修满学分，未能拿到毕业证和学位证。



打工经历并不如意

让他重识知识的重要



“毕业时想法很单纯，觉得没有文凭一样能闯出一片天。”满怀着憧憬，刘波独自到杭州找工作。

不过，找工作的经历让他颇受打击，“因为没文凭，在网上投了数百份简历都石沉大海。”为了养活自己，后来他只得选择了没什么技术含量的流水线上的工作，到工厂当工人。他先后辗转到天津、广州、深圳等地求职，“共找了四五份工作，每份都只干了不到两三个月，总想换更好的嘛。”

积累一些经验后，他应聘到华为公司，成了一名普通技术人员。“工作很辛苦，租住的是胶囊房，还没有现在寝室的一半大呢。”后来，每到夜晚，刘波说都会感到孤独和失落，开始后悔大学为什么就没努力学习；还想如果拿到文凭了，是不是会比现在好很多呢？

去年国庆节前夕，刘波回家看望父母时，父亲了解到了他的心思，便提出了希望他复读的建议，“考虑几天后，我决定为自己的后半生搏一把，重新读书、参加高考。”



披星戴月复习8个月

高分考上免费师范生



重新坐进高中教室一段时间后，刘波逐渐适应了复读生活，“复读再怎么艰辛，也比不过在外闯荡两年的不易。”

第一次月考，刘波只考了420多分，但他相信自己基础还在，肯定能追上来。通过一段时间披星戴月的努力，他进步很大，信心也慢慢建立起来。今年3月起，月考成绩已经过了600分。

今年高考，刘波考出632分，“算是超常发挥了，最不擅长的语文考了120多分。”这次他没有犹豫，志愿直接选了华中师范大学数学专业的免费师范生，“父亲是乡村小学教师，我从小就崇拜他，一直对教师职业有好感。”

对于未来，刘波已有规划：先学好专业知识，争取每年都拿奖学金；多参加一些课外活动，锻炼自己的口才、组织能力；“还有，我26岁了，父母希望我在大学找个女朋友，最好是我们恩施的，我要努力。”他哈哈大笑起来。

“你是大哥哥，以后要多提醒照顾几个小弟弟呢。”寝室里，几个室友的父母听了刘波的经历，都称赞他重考大学很有勇气。





