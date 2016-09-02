查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 关注 ·图文：大学报到日 恰是她们18岁的生日 ·图文：恩施小伙二次高考圆梦免费师范生 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：大学报到日 恰是她们18 · 图文：恩施小伙二次高考圆梦免费 5 关注 2016.9.2 星期五 双胞胎姐妹花双双考进华师 图文：大学报到日 恰是她们18岁的生日 楚天都市报讯 图为：涂梦迪（后）和姐姐涂梦幻



楚天都市报记者罗欣 实习生王媛



从小到大都在一个班级就读，高考分数只相差4分，又一同被华中师范大学录取——来自恩施州鹤峰县走马镇的双胞胎姐妹花涂梦幻、涂梦迪，是让同学们都很羡慕的“一对儿”。她们的父母更是高兴得合不拢嘴，直言“我们太幸福了”。

昨日上午，涂梦幻到马克思主义学院报到，涂梦迪则到经济与工商管理学院报到。“其实，我们的高考志愿也是一模一样的。”涂梦迪说，她高考考了567分，姐姐考了563分，她被录到了第一个志愿，姐姐则被录到了第三志愿。

涂梦幻告诉楚天都市报记者，姐妹俩的数学成绩都比较好，所以都选了感兴趣的经济类专业。“我先学习一段时间，看看是否能适应。如果有可能，以后还是想转到和妹妹一个专业。”

“两个人从小到大，都是黏在一起。”双胞胎的爸爸说，上小学时，他请学校把两个孩子分在一个班，是怕孩子对新环境感到陌生，在一个班方便互相照应。后来孩子们长大了，谁也离不开谁了，每次也是主动要求在一个班级。

涂梦迪说，高中阶段两人在学习上都是你追我赶的，很是激烈。“有时候，看到姐姐某门科目比我考得好，我会很不服气，暗暗较劲。还会偷偷观察，她到底用了什么学习方法。”正是因为如此，她们的成绩一直很优秀，月考中，成绩最多也就十多分的差距。

“小学时，父母对我们很严厉，比如放学回家第一件事，就是要完成作业。做错了的题，一定要认真更正。到了晚上九十点钟，就必须上床睡觉。”在涂梦幻看来，这些要求，让她们从小养成了良好的学习习惯。到中学后，父母就不怎么管她们的学习了，主要是对生活上的照顾，以及谈心，“没有给我们很多的升学压力，因为他们知道我们比较自觉努力。”

采访结束时，姐妹花的爸爸高兴地对记者说，“我们现在要出去大吃一顿，给孩子们过个有纪念意义的生日。”原来，她们是农历八月初一出生的，昨天正好是两人18岁的生日。





