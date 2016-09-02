图文：大学报到日 恰是她们18岁的生日图文：恩施小伙二次高考圆梦免费师范生
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·图文：大学报到日 恰是她们18岁的生日
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楚天都市报电子版
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5 关注 2016.9.2 星期五
双胞胎姐妹花双双考进华师
图文：大学报到日 恰是她们18岁的生日
    楚天都市报讯 图为：涂梦迪（后）和姐姐涂梦幻

    楚天都市报记者罗欣 实习生王媛

    从小到大都在一个班级就读，高考分数只相差4分，又一同被华中师范大学录取——来自恩施州鹤峰县走马镇的双胞胎姐妹花涂梦幻、涂梦迪，是让同学们都很羡慕的“一对儿”。她们的父母更是高兴得合不拢嘴，直言“我们太幸福了”。
    昨日上午，涂梦幻到马克思主义学院报到，涂梦迪则到经济与工商管理学院报到。“其实，我们的高考志愿也是一模一样的。”涂梦迪说，她高考考了567分，姐姐考了563分，她被录到了第一个志愿，姐姐则被录到了第三志愿。
    涂梦幻告诉楚天都市报记者，姐妹俩的数学成绩都比较好，所以都选了感兴趣的经济类专业。“我先学习一段时间，看看是否能适应。如果有可能，以后还是想转到和妹妹一个专业。”
    “两个人从小到大，都是黏在一起。”双胞胎的爸爸说，上小学时，他请学校把两个孩子分在一个班，是怕孩子对新环境感到陌生，在一个班方便互相照应。后来孩子们长大了，谁也离不开谁了，每次也是主动要求在一个班级。
    涂梦迪说，高中阶段两人在学习上都是你追我赶的，很是激烈。“有时候，看到姐姐某门科目比我考得好，我会很不服气，暗暗较劲。还会偷偷观察，她到底用了什么学习方法。”正是因为如此，她们的成绩一直很优秀，月考中，成绩最多也就十多分的差距。
    “小学时，父母对我们很严厉，比如放学回家第一件事，就是要完成作业。做错了的题，一定要认真更正。到了晚上九十点钟，就必须上床睡觉。”在涂梦幻看来，这些要求，让她们从小养成了良好的学习习惯。到中学后，父母就不怎么管她们的学习了，主要是对生活上的照顾，以及谈心，“没有给我们很多的升学压力，因为他们知道我们比较自觉努力。”
    采访结束时，姐妹花的爸爸高兴地对记者说，“我们现在要出去大吃一顿，给孩子们过个有纪念意义的生日。”原来，她们是农历八月初一出生的，昨天正好是两人18岁的生日。


 