不接受价格指导 缓发预售许可证武汉消防教您：如何从小培养孩童的消防处置能力限贷首日武汉卖房超千套
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 第4版 焦点
·不接受价格指导 缓发预售许可证
·武汉消防教您：如何从小培养孩童的消防处置能力
·限贷首日武汉卖房超千套
楚天都市报电子版
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4 焦点 2016.9.2 星期五
限贷首日武汉卖房超千套
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽 通讯员李国政）昨日是武汉限贷政策实施首日，武汉市新建商品住宅卖出了1170套，较前两天有所下降，但仍超过了今年最高峰3月份时日均千套的水平。
    昨日下午，楚天都市报记者探访武昌区政务中心发现，限贷似乎没有减缓买房人的节奏，窗口前仍如往常一样排起了长队。
    家住江岸的宋先生告诉记者，对他来说，限贷的变化就是首付款要多交些，总体算来与限贷之前变化不大。“综合武汉之前的调控措施看，每次调控后价格上涨势头不减，所以我还是果断出手了。”昨日他买下了位于武昌中北路的一套二手房。
    而在新房方面，根据武汉市房地产信息网数据，昨日武汉新建商品住宅卖出1170套。限贷之前的8月30日和31日，这个数字分别为1270套、1620套。尽管销量有所下降，但仍超过了今年最高峰3月份时日均千套的水平，这意味着购房门槛提高后，买房人的热情仍未减。
    价格方面，上涨的压力仍然不小。根据百城价格指数统计，2016年8月，武汉住宅样本平均价格10365元/平方米，环比涨1.90%，保持连续19个月上涨势头。同比来看，武汉住宅均价上涨23.26%，这一年来也是最近几年涨幅最快的时期。
    中指院华中分院市场研究总监李国政分析认为，新政是要通过提高首付，增加置业成本，抑制多套房投资置业，对于刚需家庭影响不大，主要对一些大户型、高总价的楼盘影响更大一些。
    苏州等地在调控后楼市销量和价格均出现较大变化，这种情况是否会在武汉出现？业内人士分析认为，在预售价格监管没有放开和土地价格飙升的持续刺激下，开发商惜售行为很难得到根除，供需矛盾短时间无法得到根本缓解，市场需求依然较大，价格还将保持上涨趋势。新政对楼市的影响有待持续观察，一般来说三个月后变化将较为明显。


   