查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 焦点 ·不接受价格指导 缓发预售许可证 ·武汉消防教您：如何从小培养孩童的消防处置能力 ·限贷首日武汉卖房超千套 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 不接受价格指导 缓发预售许可证 · 武汉消防教您：如何从小培养孩童 · 限贷首日武汉卖房超千套 4 焦点 2016.9.2 星期五 限贷首日武汉卖房超千套 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽 通讯员李国政）昨日是武汉限贷政策实施首日，武汉市新建商品住宅卖出了1170套，较前两天有所下降，但仍超过了今年最高峰3月份时日均千套的水平。

昨日下午，楚天都市报记者探访武昌区政务中心发现，限贷似乎没有减缓买房人的节奏，窗口前仍如往常一样排起了长队。

家住江岸的宋先生告诉记者，对他来说，限贷的变化就是首付款要多交些，总体算来与限贷之前变化不大。“综合武汉之前的调控措施看，每次调控后价格上涨势头不减，所以我还是果断出手了。”昨日他买下了位于武昌中北路的一套二手房。

而在新房方面，根据武汉市房地产信息网数据，昨日武汉新建商品住宅卖出1170套。限贷之前的8月30日和31日，这个数字分别为1270套、1620套。尽管销量有所下降，但仍超过了今年最高峰3月份时日均千套的水平，这意味着购房门槛提高后，买房人的热情仍未减。

价格方面，上涨的压力仍然不小。根据百城价格指数统计，2016年8月，武汉住宅样本平均价格10365元/平方米，环比涨1.90%，保持连续19个月上涨势头。同比来看，武汉住宅均价上涨23.26%，这一年来也是最近几年涨幅最快的时期。

中指院华中分院市场研究总监李国政分析认为，新政是要通过提高首付，增加置业成本，抑制多套房投资置业，对于刚需家庭影响不大，主要对一些大户型、高总价的楼盘影响更大一些。

苏州等地在调控后楼市销量和价格均出现较大变化，这种情况是否会在武汉出现？业内人士分析认为，在预售价格监管没有放开和土地价格飙升的持续刺激下，开发商惜售行为很难得到根除，供需矛盾短时间无法得到根本缓解，市场需求依然较大，价格还将保持上涨趋势。新政对楼市的影响有待持续观察，一般来说三个月后变化将较为明显。





