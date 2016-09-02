查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 焦点 ·不接受价格指导 缓发预售许可证 ·武汉消防教您：如何从小培养孩童的消防处置能力 ·限贷首日武汉卖房超千套 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 不接受价格指导 缓发预售许可证 · 武汉消防教您：如何从小培养孩童 · 限贷首日武汉卖房超千套 4 焦点 2016.9.2 星期五 武汉消防教您：如何从小培养孩童的消防处置能力 楚天都市报讯 孩子是祖国的未来，也是每一位家长的心肝宝贝，作为一名家长，都希望自己的孩子能一直生活在安全、幸福的环境里。可孩子们在成长的过程中，由于好奇心的驱使，危险无时不在，意外无处不有。当突然发生灾害时，由于孩子们往往考虑问题会比较单一，灾害现场的场景很可能会使孩子们感觉恐惧从而酿成大祸。那么该如何教会孩子们掌握消防安全常识并在短时间内做出正确的反应呢？下面武汉市消防局为您罗列以下四点，培养好孩子们消防应急处理能力的方法，以供广大家长们学习借鉴：



一是随时提醒孩子不要玩火



据统计：近年来，我国每年10%的火灾是由小孩用火不当甚至是玩火造成的。可见，随时提醒孩子不要玩火是多么的重要和必要。家长一定要尽力控制火源，要留意孩子的异常举动，如点火烧废纸、烧柴草，黑暗处划火柴等行为。一旦发现，必须立即制止，让孩子知道发生火灾的危险性和危害。



二是教会孩子使用灭火器材



灭火器使用四字要诀——拔、握、瞄、扫。

1.拔掉保险插销。

2.握——握住胶喉的前端，如果是喷嘴灭火器可直接握住瓶体底部。

3.瞄、扫——瞄准火焰根部，1.5米以外，压住上压把，左右扫射，记住人要站在顺风方向。



三是教会孩子如何从火场逃生



背诵逃生童谣。“火灾来了拔腿跑，弯腰捂嘴向下逃。逃跑不能坐电梯，困住挥手大声叫。身上着火不乱叫，就地打滚衣脱掉。沙土可以压火苗，身上浇水更有效。”



谨记“三要”、“三救”、“三不”原则



“三要”主要是指：要熟悉自己住所的环境；要遇事保持沉着冷静；要警惕烟毒的侵害。“三救”主要是指：选择逃生通道“自救”；结绳下滑“自救”；向外界“求救”。“三不”主要是指：一不乘坐普通电梯；二不要轻易跳楼；三不要贪恋财物。



四是教会孩子正确拨打火警电话



面对危险四伏的火场要让孩子保持沉着冷静，让孩子熟记火警电话119，并教会孩子在拨打火警电话时，要说明详细地址、起火原因（例如：电视机自燃、油锅起火等）、有无人员被困，并能尽量冷静回答119提出的问题，领会和传达119电话指导的意图继续自救和逃生。





