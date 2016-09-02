查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 焦点 ·不接受价格指导 缓发预售许可证 ·武汉消防教您：如何从小培养孩童的消防处置能力 ·限贷首日武汉卖房超千套 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 不接受价格指导 缓发预售许可证 · 武汉消防教您：如何从小培养孩童 · 限贷首日武汉卖房超千套 4 焦点 2016.9.2 星期五 限贷政策后 武汉再出新规调控楼市 不接受价格指导 缓发预售许可证 楚天都市报讯 楚天都市报记者朱泽



继限贷政策后，武汉再出调控楼市新规。

昨日，武汉市房管局联合国土资源和规划局发布《关于促进房地产市场持续平稳健康发展的意见》（以下简称“意见”）。其中规定，提高居住类土地竞买保证金比例至60%，并要求预售商品房10日内一次性公开全部准售房源，不得分批分次销售；加强居住项目销售价格指导，对于不接受价格指导的，依法暂缓核发预售许可证。

对于该意见，业内人士认为，相比南京的土地熔断、厦门的限购，武汉的楼市调控政策堪称“温柔版”。

业内专家表示，该意见的出台，意味着武汉暂时不会出台限购政策。但如果在“金九银十”这个重要的窗口期，市场供需矛盾仍然得不到缓解，更加严厉的“双限”政策很有可能会出台。



降温

提高保证金比例 开发商拿地门槛更高了



意见规定，在土地出让方面，居住类项目竞买保证金比例调整至不低于出让起始价的60%。地块成交价超出起始价的溢价部分，竞得人必须自土地成交之日起10个工作日内缴清；逾期未缴纳的，取消其竞得资格，并依法追究违约责任。

专业人士称，这主要是提高开发商购地门槛，给过热的土地市场降温。

根据2016年武汉市国有建设用地供应计划，武汉今年住宅用地供应总量为15952亩，为近5年来的最低值。中国指数研究院华中分院市场研究总监李国政分析称，武汉二环内城中村改造到2014年基本结束，进入旧城改造阶段，拆迁难度大，土地供应量自然就少了，以至于每一宗热门优质住宅用地一推出，就遭开发商围抢。

据了解，在意见出台之前，武汉土地市场竞买保证金为起始价的20%—50%，此次将该比例提高到60%，实际上提高了土地市场的门槛。

以8月8日青山杨春湖地王为例，该地块起始价为25.75亿元，保证金比例约为31%。也就是说，竞买者只须缴纳8亿元便可参与竞拍。新政实施后，同样是这幅地，竞买者要缴纳15.45亿元才能参与，竞拍门槛几乎翻番。这样一来，只有具备足够实力的品牌企业才能参与土地市场竞争，对于普通购房者来说，将来也会有更多品质保证的楼盘可选择。



限价

打击捂盘惜售 10日内一次性公开全部房源



意见指出，加强居住项目销售价格指导，将参照周边同类项目或本项目前期实际成交价格，指导企业理性定价。对于不接受价格指导的，依法暂缓核发预售许可证。

据介绍，强化预售价格监管，主要是要求开发商不得随意哄抬房价。对此，专业人士称，此举虽未明确提出“限价”，但有这个意思在内。

另外，房管部门要求开发商对取得预售许可证的商品房项目，应在10日内一次性公开全部准售房源，不得不批、分次销售。对此，专业人士称，这是为了打击开发商捂盘惜售，通过这种方式来增加市场供应。



保障

清理捂地行为 提高棚改货币补偿比例



意见还在加大商品房供应方面着力，如将逐宗清理已出让土地，督促企业尽快开工建设，形成有效住房供应。今后，开发商拿地后不开发，“捂地”升值的情形，将在查处之列。

此外，还将大力推进“三旧”和棚户区改造，合理控制房地产市场土地供应节奏和规模，为住房建设提供有力保障。落实棚户区改造货币化安置政策，今年该市棚户区改造的目标是5.2万户，棚户区改造将提高货币补偿的比例，货币补偿占比将超过50%。

青山棚户区居民杨先生说，货币补偿比还建到位快，还让居民购买新房时有更多的选择。

不过，业内相关人士也称，新政虽对保证楼市供给、抑制房价上涨过快、开发商搞“饥饿营销”等行为均提出了要求，但效果如何，还要看落实力度。





