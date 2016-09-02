查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 人物 ·图文：走不出的老街 离不开的剃头匠 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：走不出的老街 离不开的剃 3 人物 2016.9.2 星期五 开了25年理发店 现在理一次发才8元 街坊们帮她带孩子还愿意带孙子 图文：走不出的老街 离不开的剃头匠 楚天都市报讯 图为：在简陋的小店里，杨新莲为一位街坊理发



楚天都市报记者陈倩 通讯员张娜 实习生陈有为 项婧雯 摄影：楚天都市报记者魏铼



如果没有社区干部带路，很难找到杨新莲的理发店。昨日，在武汉市青山区108街坊兜兜转转半小时，在靠近黄州街的一栋居民楼里，楚天都市报记者来到这间仅有5平方米的小店。

杨新莲和丈夫从孝感老家来汉25年，她的理发店一直没有离开过这条老街。

25年里，有20年收费5元以下，现在剃一个头也只要8元。杨新莲说，她也有过去外地挣钱的机会，但因为舍不得相知相守的街坊们，她最终选择留了下来。



1.60岁的理发椅 陪伴两代剃头匠



杨新莲的小店十分简陋，最引人注目的，是一张理发椅。踏板上镶嵌的铭牌，字迹已经模糊，隐约能看出“红光发具厂，中山大道680号”的字样，其中“发”字还是繁体，暴露了这张椅子的历史。

49岁的杨新莲，老家在孝感。当地盛产剃头匠，她的父亲、舅舅都从事这个行当。比她年长1岁的丈夫李三峰，13岁起跟着她的舅舅学徒，那时镇上唯一一家公营理发店，就摆着这张理发椅。杨新莲说，这是60年前她父亲年轻时，在汉口采购的。后来理发店关门，店员们散伙，这张椅子被李三峰搬回了家。

一开始，杨新莲打算和丈夫在老家重新开一家理发店，但一番盘算下来，最终还是决定外出闯荡。1991年，夫妻俩带着这张椅子，来到了武汉。



2.搭着棚子理发 街坊帮她看孩子



一开始，杨新莲准备到武东投靠哥哥。但是她发现，青山工业三路到黄州街一带人口比较多，于是把理发店选在了108街坊。

当时黄州街两边还没有什么门面。杨新莲和李三峰白手起家，在路边的树上拉根绳子，在临街的窗台上支一根竹篙，上面再搭上一块彩条布，就成了一个半露天理发店。

小两口有四个孩子，最小的当时还没有理发椅高。白天剃头的时候没工夫看孩子，杨新莲就把他们放在棚子边的竹席上，夏天天气热，孩子们热得哇哇哭也顾不上。街坊中有位姓杨的大哥，看到孩子们可怜，经常带着水果来看他们，没事还带着他们一起玩。那时候有冰箱的人家不多，杨大哥用家里的冰箱做好冰块，带来给孩子们消暑。其他街坊看到孩子们衣服太破、没有玩具，也会时不时带些家里的旧衣裳、旧玩具送给他们。

25年过去，杨大哥已经成了老杨，今年68岁的他一直是杨新莲的顾客。“当年他们是真不容易，一开始连门面都没有，还要带那么多孩子。以前这条街上的剃头匠现在就剩他们了，这么多年，我只相信她的手艺。”



3.专挑便宜门面 只是为了少涨价



25年来，杨新莲的理发店换过几个地方。

1998年，当地政府在黄州街两边建了一些铁棚子，每月租金几十元钱，杨新莲租了一间。那时，这条街上有10多家理发店。

到了2001年，她在黄州街上租了门面，每月租金300多元。2007年，她换到了隔壁，租金涨到1000元。

“搬来搬去，其实就是在原地转圈。”杨新莲说。在这25年里，周围的剃头匠越来越少，有的换地方开发廊，有的转行卖服装。只有杨新莲和丈夫，还是像祖辈一样做着剃头匠。

最开始的时候，杨新莲和丈夫剃一个头收8毛钱。后来，随着水、电、房租等不断涨价，他们也只好跟着涨，但每次涨幅都控制在1元钱以内。直到2011年，剃一个头还只收5元钱。今年刚刚涨到了8元。不过她下了决心，至少5年之内不再涨价。

现在的这个门面，是从一楼一家门面隔出的小单间，面积约5平方米，屋顶还漏水。不过租金比较便宜，每月300多元。

现在，当地居民也渐渐少了，很多年轻人离开去了外地。为了生计，李三峰经常揽一些上门理发的活，但杨新莲一直坚持守在店里。她说，老街坊们只认这个店，如果他们上门找不到人，不知道该去哪里剃头。“20多年了，我们早就像是一家人，一天没看到，心里就觉得少了点什么。”她说。

这么多年来，杨新莲记不清给多少人剃过头。遇到年纪大、腿脚不方便的，只要打个电话、约好时间，她都会上门服务，不另外加收“上门费”。她也曾不止一次上门，为重病卧床的老人最后一次理发。

有一次，一位太婆处于弥留之际，家属希望她能清清爽爽离去，就找到了杨新莲。“看着婆婆瘦得都变了相，眼睛也没有光，我拿起剃刀的时候手都在抖。”但是杨新莲还是坚持给婆婆剃完了头。她还记得，当她准备离开时，婆婆的眼睛突然亮了起来，嘴角露出了微笑。



4.街坊盛情难却她把根扎在这里



杨新莲的几个儿女里，只有小儿子跟着她在理发店做了几年帮工，后来也外出打工了。她说，其实她也曾有机会到外地挣钱：2007年，她的一个徒弟到上海打工，回来劝她去那里开理发店。于是丈夫李三峰去了一趟上海，但一时没有找到合适的门面。

街坊们听说杨新莲准备离开，都跑来问她：“你们要是走了，我们今后到哪里理发？”盛情难却，杨新莲跟丈夫商量，最终还是留了下来。

如今，两个儿子都到了成家的年纪，老大打算今年结婚。杨新莲开始做起“退休”的准备：“要是儿子结婚了，我估计很快就要添孙子，得帮着带一带，到时可能就真的不能再剃头了。”

她正和楚天都市报记者聊着，坐在一旁的老杨听到了，立即凑了上来：“25年了，我们就认你的手艺，你还真不能退休！”

“那谁给我带孙子？”

“不是还有这么多街坊吗？想想你儿子，那会儿就这么高，还不是我们街坊帮你带大的？”老杨用手比划着理发椅的高度，“你要相信我们。把孙子带到这里来，我们帮你带！”





