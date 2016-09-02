一天只用7.8元 体验贫困生活我省首次跻身全国十强副所长错误核发工商执照 拒不认错受行政警告图文：城管深夜3小时拦截泔水近6吨省总工会筹措1000万元
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 第2版 要闻
·一天只用7.8元 体验贫困生活
·我省首次跻身全国十强
·副所长错误核发工商执照 拒不认错受行政警告
·图文：城管深夜3小时拦截泔水近6吨
·省总工会筹措1000万元
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.2 星期五
省总工会筹措1000万元
资助500余名寒门学子
    楚天都市报讯 楚天都市报讯 （记者卢成汉 通讯员谢文哲）昨日，省总工会筹措1000万元，向500余名贫困职工家庭的寒门学子，发放助学金。这些学子在4年的大学生活中，每年都可获得5000元资助。
    省总工会今年选取了在全省困难职工档案中建档的困难职工家庭子女500名进行资助，连续四年每人每年资助5000元。资助对象在资助期间必须每年进行一次为期一周的志愿服务，保证专业成绩合格，否则将被取消助学资格。
    全省工会金秋助学活动已连续开展17年，全省工会累计发放助学金4亿多元，资助困难职工和农民工子女近26万人。


   