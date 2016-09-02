查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·一天只用7.8元 体验贫困生活 ·我省首次跻身全国十强 ·副所长错误核发工商执照 拒不认错受行政警告 ·图文：城管深夜3小时拦截泔水近6吨 ·省总工会筹措1000万元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 一天只用7.8元 体验贫困生活 · 我省首次跻身全国十强 · 副所长错误核发工商执照 拒不认 · 图文：城管深夜3小时拦截泔水近 · 省总工会筹措1000万元 2 要闻 2016.9.2 星期五 省总工会筹措1000万元 资助500余名寒门学子 楚天都市报讯 楚天都市报讯 （记者卢成汉 通讯员谢文哲）昨日，省总工会筹措1000万元，向500余名贫困职工家庭的寒门学子，发放助学金。这些学子在4年的大学生活中，每年都可获得5000元资助。

省总工会今年选取了在全省困难职工档案中建档的困难职工家庭子女500名进行资助，连续四年每人每年资助5000元。资助对象在资助期间必须每年进行一次为期一周的志愿服务，保证专业成绩合格，否则将被取消助学资格。

全省工会金秋助学活动已连续开展17年，全省工会累计发放助学金4亿多元，资助困难职工和农民工子女近26万人。





