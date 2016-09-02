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·图文：城管深夜3小时拦截泔水近6吨
·省总工会筹措1000万元
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一天只用7.8元 体验贫困生活
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我省首次跻身全国十强
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副所长错误核发工商执照 拒不认
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图文：城管深夜3小时拦截泔水近
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省总工会筹措1000万元
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要闻
2016.9.2 星期五
城郊养猪户天天往返市中心餐馆拖剩菜剩饭
图文：城管深夜3小时拦截泔水近6吨
楚天都市报讯 图为：执法人员扣留拖运泔水车辆
楚天都市报记者卢成汉 通讯员杜微波
散落于远城区的一些养猪户，为节省成本购买餐馆剩菜剩饭（即泔水）喂猪。每晚，这种私下交易在三镇街头巷尾上演，此举违反《武汉市餐厨废弃物管理办法》。前晚，武汉市洪山区城管与交警联合执法，在珞狮南路潜伏，3小时内查获私下买卖的泔水近6吨。
执法人员3小时拦截近6吨泔水
洪山区餐馆、酒店、食堂有3500多家，而将泔水主动交由城管部门运输收集和指定企业处理的，仅159家。这些餐饮单位的泔水去哪了？半个月来，洪山区城管队员在民族大道和珞狮南路多次蹲点调查。
“晚上10点前，以电动三轮车运输为主，一般只装2至3桶泔水，晚10时至零点左右，以微型小货车运输为主，一般装有6桶左右的泔水。”洪山区城管执法人员说，每晚大约有40辆车运输泔水。掌握了这一活动规律后，洪山区城管决定与该区交警部门联合执法。
“有一辆电三轮开过来了，赶紧拦截。”昨晚9时47分，洪山区城管执法大队大队长李光伟的电台突然响起，潜伏在野芷湖大桥上的城管队员发来了信号。两分钟后，几名交警和城管执法人员在下桥处将车拦下。执法人员当即将朱某车上的3只塑料桶中的泔水，转运到专业的泔水运输车上，称重显示，接近一吨。
截至昨日凌晨零时许，8台运输泔水的车辆先后被拦截，累计查获泔水近6吨。连夜，这些泔水送至位于江夏区郑店街的餐厨废弃物处理厂进行处理。
违法餐馆面临最高3万元处罚
记者现场闻到，这些被拦截的泔水散发出的味道，令人作呕。这些司机大多将泔水拉到城郊养猪场。
“我买来泔水拉回江夏，是用来喂猪的。”朱某告诉记者，他是仙桃人，在江夏大桥新区龚家铺租赁了一块地，养了100多头猪。他每晚开电三轮到洪山区的一些餐馆拉泔水，然后再到白沙洲批发市场捡菜叶子，回家煮给猪吃，节省饲养成本。
被拦截的泔水运输车司机无一例外地表示，这些泔水是买来的。司机胡某表示，泔水的上家是武昌区汉街的一家餐馆，一年下来，他要支付给提供泔水的餐馆2.4万元，外带做餐馆厨房的卫生。江夏区五里界街的一名外来养猪户称，某高校食堂以一年5000元的价格，将泔水卖给了他。
目前，武汉市主动将泔水按规定上交的餐饮企业只有1900多家，仅占该市近3万家餐饮企业总量的1/15。李光伟称，根据相关法规，餐饮单位随意出售泔水，将面临最高3万元的处罚。下步将加大餐馆签约协议，督促其主动将泔水交给正规运输和处理泔水的企业。同时，加大查处私自出售泔水餐饮企业的力度，铲除泔水私下买卖的土壤，确保市民餐桌食品安全。