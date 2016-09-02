查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·一天只用7.8元 体验贫困生活 ·我省首次跻身全国十强 ·副所长错误核发工商执照 拒不认错受行政警告 ·图文：城管深夜3小时拦截泔水近6吨 ·省总工会筹措1000万元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 一天只用7.8元 体验贫困生活 · 我省首次跻身全国十强 · 副所长错误核发工商执照 拒不认 · 图文：城管深夜3小时拦截泔水近 · 省总工会筹措1000万元 2 要闻 2016.9.2 星期五 副所长错误核发工商执照 拒不认错受行政警告 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰 通讯员段晨晨 扶雳）昨日武汉市纪委通报，江汉区去年以来共查处基层“小官巨腐”典型案件14起，其中已给予党纪与政纪开除处分9人，移送司法机关处理4人。

2015年4月，租赁在某小区内的汗蒸养生馆委托代理人陈某某携伪造和涂改的申请材料，到江汉区某工商所登记窗口办理登记。分管登记工作的副所长蔡某某，在未核实的情况下，当场予以受理并核准，于当天核发工商执照。

汗蒸馆租赁的房屋作为住宅楼却办理了工商执照，此事被小区居民举报。但面对相关利害人投诉举报汗蒸养生馆工商登记违法时，蔡某某态度生硬，拒不承认自己的过错，不愿作出撤销其个体工商户登记的行政处理。对此，区工商局对蔡某某给予了行政警告。





