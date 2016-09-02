查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·一天只用7.8元 体验贫困生活 ·我省首次跻身全国十强 ·副所长错误核发工商执照 拒不认错受行政警告 ·图文：城管深夜3小时拦截泔水近6吨 ·省总工会筹措1000万元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 一天只用7.8元 体验贫困生活 · 我省首次跻身全国十强 · 副所长错误核发工商执照 拒不认 · 图文：城管深夜3小时拦截泔水近 · 省总工会筹措1000万元 2 要闻 2016.9.2 星期五 全国服务业发展指数榜在汉发布 我省首次跻身全国十强 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 实习生柯焕焕 甘芸）昨日，“十二五”全国服务业发展指数榜在汉公布，我省以102.722分排名全国第9位，历史上首次进入全国十强，广东省、北京市、江苏省排名前三；在全国29个大中城市服务业发展指数中，武汉市以96.068分排名第5位，紧追广州、深圳、杭州和南京。

“十二五”期间，我省服务业发展稳中有升，从全国第13位逐步攀升至全国第9位。数据显示，我省服务业总量在2014年迈上万亿新台阶，占GDP比重超过40%，2015年完成投资增幅达18.3%，从业人员近1400万人。

本次指数由九州服务业信息咨询研究中心和湖北现代服务业发展研究院联合发布，依据发展基础、成长能力、社会贡献度三个维度的37项经济指标统计。





