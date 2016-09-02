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·图文：城管深夜3小时拦截泔水近6吨
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一天只用7.8元 体验贫困生活
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我省首次跻身全国十强
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副所长错误核发工商执照 拒不认
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图文：城管深夜3小时拦截泔水近
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省总工会筹措1000万元
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要闻
2016.9.2 星期五
关注扶贫 省慈善总会发起“微”挑战
一天只用7.8元 体验贫困生活
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩 通讯员宋丹丹）一天的开销包括衣食住行只有7.8元，你能想象到这样的生活怎样度过吗？在《慈善法》正式施行及9月5日首个“中华慈善日”到来之际，由湖北省慈善总会、湖北日报传媒集团主办的“体验贫困·关注扶贫”接力互动活动昨日在汉启动，市民可以报名体验贫困人口的一天。
一天7.8元，这不是特殊的“生存挑战”，而是根据2015年国家公布的贫困线，折算出的贫困人口一天的生活开销标准。省慈善总会倡议，社会各界人士“用我的24小时感受贫困同胞的365天”，亲身了解和感受贫困同胞的艰辛。
省慈善总会副会长贾虹介绍，此次活动由省民政厅、省委宣传部、省扶贫办作为指导单位，自9月1日《慈善法》正式施行当天启动，至10月17日全国第三个“扶贫日”结束，历时47天。活动期间，体验者当天的全部消费不超过7.8元，市民可关注省慈善总会微信公众号(hbcf027-87433333)，在“参与”板块点击“体验贫困（成人）”/“体验贫困（学生）”进入活动页面，通过将微信头像修改成活动专用logo、上传个人线下体验经历图文、“点名”号召好友参与挑战等方式参与“体验贫困·关注扶贫”网络投票活动。
省慈善总会监事、网络大V叶青将成为第一位体验者。他说，一天7.8元，这对于大城市的居民来说，确实难以做到。他打算利用周末来完成这次挑战。因为周末不用上班，他打算骑自行车出行，一日三餐吃馒头米饭配青菜，娱乐方式是看书。叶青还通过微博点了几位朋友的名，让他们也来体验7.8元过一天的生活。