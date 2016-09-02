查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·开发商须一次性公开准售房源 ·图文：平价理发店扎根老街25年 ·图文：小伙二次高考圆梦免费师范生 ·民警踹门救出昏迷的一家六口 ·30位专家当选首届“江城口碑医生” ·武汉核发首张“五证合一”营业执照 ·G20杭州峰会六大看点先睹为快 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 开发商须一次性公开准售房源 · 图文：平价理发店扎根老街25年 · 图文：小伙二次高考圆梦免费师范 · 民警踹门救出昏迷的一家六口 · 30位专家当选首届“江城口碑医 · 武汉核发首张“五证合一”营业执 · G20杭州峰会六大看点先睹为快 1 要闻 2016.9.2 星期五 G20杭州峰会六大看点先睹为快 这是近年来中国主办的级别最高、规模最大、影响最深远的国际峰会 楚天都市报讯 据新华社电 9月4日至5日，二十国集团领导人第十一次峰会将在中国杭州拉开帷幕。此次峰会主题为“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”。

首次在中国举办的G20峰会，有哪些事引人关注？记者梳理出G20杭州峰会六大看点，请您先睹为快。



看点1

习近平主席的G20时间



G20杭州峰会，是今年中国最重要的主场外交，也是近年来中国主办的级别最高、规模最大、影响最深远的国际峰会。作为东道国领导人，国家主席习近平在峰会期间的重要活动将有数十场之多。

9月4日至5日的领导人峰会上，习近平主席将主持欢迎仪式、开幕式、五个阶段会议、闭幕式等十余场活动，同各方一道围绕“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”主题和各项重点议题展开讨论。会后，习近平主席将出席记者会，向中外记者介绍峰会成果和会议情况。

领导人峰会前，G20工商峰会（B20峰会）将于3日至4日举行。习近平主席将出席开幕式并发表主旨演讲。

除上述两个峰会外，金砖国家领导人按惯例将在峰会期间举行非正式会晤，习近平主席将出席会晤并发表重要讲话。习近平主席还将同与会外方领导人举行双边会见。



看点2

杭州峰会有哪些“第一次”



今年以来，G20会议已经产生并将继续产生多个“首次”——首次聚焦全球增长中长期动力；首次将发展问题置于全球宏观政策框架突出位置；首次制定结构性改革优先领域、指导原则和指标体系；制定全球首个多边投资规则框架；首次把绿色金融议题引入G20议程；发表G20历史上第一份关于气候变化问题的主席声明，并准备在峰会前完成批准《巴黎协定》的国内法律程序……

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英说，2008年国际金融危机以来，G20峰会已经举行十次。从危机应对机制向长效治理机制转型，是G20自身发展面临的重要任务。相信杭州峰会在这一历史进程中能够扮演关键角色。



看点3

大国互动引人关注



20位G20成员领导人、8位嘉宾国领导人、7位国际组织负责人——出席杭州峰会的外方领导人和国际组织负责人，将密集开展双边和多边外交活动。

在众多会晤中，大国之间的互动尤为引人关注。中美两国已经宣布，习近平主席和奥巴马总统将在峰会期间举行会晤。在此节点举行的会晤吸引着全世界的目光。

此外，杭州峰会外交舞台将见证多个“第一次”。这将是巴西总统特梅尔、加拿大总理特鲁多、英国首相特雷莎·梅等就任现职后首次来华。



看点4

多个发展中国家受邀



东盟主席国老挝、非盟主席国乍得、非洲发展新伙伴计划主席国塞内加尔、77国集团主席国泰国以及哈萨克斯坦、埃及……这些发展中国家领导人都受邀与会。杭州峰会，成为G20历史上发展中国家参与最多、代表性最广泛的一次峰会。

“G20最终要解决的是发展问题。制定世界经济未来发展方案，需要听取和吸收更多国家的诉求。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，G20作为全球经济治理的主要平台，应当拓展发展中国家的话语空间。

在中方推动下，“包容和联动式发展”成为杭州峰会重点议题之一。峰会第一次围绕落实2030年可持续发展议程制定系统性行动计划。峰会还将发起支持非洲和最不发达国家工业化合作倡议。



看点5

中国工商界深度参与



根据杭州峰会的日程安排，迄今规模最大的B20峰会将与G20领导人峰会“背靠背”举行。800多名全球工商界代表将参加9月3日至4日举行的这次B20峰会，其中既有跨国公司巨头，也有中小企业翘楚。

今年B20设置了“金融促增长”“贸易投资”“基础设施”“中小企业发展”“就业”“反腐败”六大议题。

中国工商界在今年B20中可谓“史上最深度参与”——峰会代表近半数来自中国，马云、宁高宁、李彦宏等企业家分别担任5个议题工作组主席。



看点6

反腐败天网越织越牢



推动G20制定追逃追赃高级别原则、设立追逃追赃研究中心、制定反腐败2017－2018年行动计划……在中国的推动下，反腐败议题将成为今年G20峰会的重点之一。

杭州峰会的预期成果之一，是构建原则、机制、行动“三位一体”的反腐败格局。北京大学廉政研究中心主任李成言认为，所谓“三位一体”，即原则上各成员应共同遵守对腐败分子的法律认定，机制上要建立互相配合的追逃追赃协商小组，行动上则要在法律结合点上提供方便快捷的主客观条件，以达成一致行动。





