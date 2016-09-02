查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·开发商须一次性公开准售房源 ·图文：平价理发店扎根老街25年 ·图文：小伙二次高考圆梦免费师范生 ·民警踹门救出昏迷的一家六口 ·30位专家当选首届“江城口碑医生” ·武汉核发首张“五证合一”营业执照 ·G20杭州峰会六大看点先睹为快 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 开发商须一次性公开准售房源 · 图文：平价理发店扎根老街25年 · 图文：小伙二次高考圆梦免费师范 · 民警踹门救出昏迷的一家六口 · 30位专家当选首届“江城口碑医 · 武汉核发首张“五证合一”营业执 · G20杭州峰会六大看点先睹为快 1 要闻 2016.9.2 星期五 以往要花半个月跑5个部门现在交一份材料3天就办妥 武汉核发首张“五证合一”营业执照 楚天都市报讯 图为：全省首张“五证合一”营业执照 楚天都市报记者陈希摄



楚天都市报记者陈希 通讯员张镝 李媛媛 熊莉



昨日10时，武汉天河电影控股集团法人代表吴叶奭成为全省首张五证合一营业执照申领人，“早上刚提交的表格和资料，现在就领了，真快！”

当天，湖北武黄铁路物流公司变更法人，也更换成五证合一营业执照。武汉在全国率先推行五证合一，比国务院和国家工商总局要求的10月1日全面铺开提前一个月。



交一份资料3天内可领证



五证合一，是继去年9月10日三证合一（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）后，又整合社会保险登记证和统计登记证，由工商加载统一社会信用代码的营业执照，企业不再另行办理上述五证。

记者在现场看到，五证合一的执照，和三证合一执照外观一致，信息量隐身在统一社会信用代码和二维码中。“‘码’的含量更丰富了。”武汉市工商局相关人士介绍，以往办企业，要准备5套资料跑5个部门，现在只需填一份表格交一份资料，最快1天领证，最迟3天搞定，且以后到银行、土地、规划、房管等办业务，都只需带一张营业执照，着实为企业减负。

“以往跑5个部门要跑半个月，现在一个窗口3天内全搞定。”湖北武黄铁路物流公司总会计师戴惊涛对改革带来的便捷深有感触。



可更好保护职工社保权益



整合目的就是让企业人员少跑路，部门多做事。五证合一的“码”信息量很丰富，工商部门会及时将企业的信息上传至政务云，各部门从政务云获取相关信息。

据称，三证合一后，税务部门可第一时间掌控哪些企业偷税漏税，同样五证合一后，人社局能知悉哪些企业没有缴社保。

“以往有些小微企业办执照后，就没去办社保登记证缴社保，人社部门也不能在第一时间发现。五证合一后，工商部门会实时推送企业注册登记情况，人社部门能实时紧盯新企业是否按时缴社保。”武汉市人社局相关负责人表示，这更能保护职工的权益。

武汉市统计局相关人士也认为，信息共享后，能第一时间知悉新企业基本信息，纳入统计的企业更多更全，统计的数据也更客观真实。



15万份旧执照2018年失效



据悉，已有三证合一营业执照的，会自动升级为五证合一，其信息将由工商部门共享给社保和统计部门。

据规定，营业执照新旧证照过渡期为今年9月1日至明年12月31日，期间可继续使用原发的证照办理各项业务。从2018年1月1日起，一律使用加载统一信用代码的营业执照，未换发的证照不再有效。

旧的企业营业执照目前全市还有15.2万份，工商部门提醒大家及时更换。





