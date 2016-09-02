查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·开发商须一次性公开准售房源 ·图文：平价理发店扎根老街25年 ·图文：小伙二次高考圆梦免费师范生 ·民警踹门救出昏迷的一家六口 ·30位专家当选首届“江城口碑医生” ·武汉核发首张“五证合一”营业执照 ·G20杭州峰会六大看点先睹为快 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 开发商须一次性公开准售房源 · 图文：平价理发店扎根老街25年 · 图文：小伙二次高考圆梦免费师范 · 民警踹门救出昏迷的一家六口 · 30位专家当选首届“江城口碑医 · 武汉核发首张“五证合一”营业执 · G20杭州峰会六大看点先睹为快 1 要闻 2016.9.2 星期五 前20年收费没超过5元 现在一次也只收8元 图文：平价理发店扎根老街25年 楚天都市报讯 在青山108街坊，有间不到5平方米的小店。店主杨新莲和老公从孝感来汉25年，小店几经迁址一直没有离开过这条老街。前20年，每次理发收费都在5元以下，现在也只要8元，还免费提供上门服务。杨新莲说，不是没有机会走，是舍不得这些来来往往的街坊们。楚天都市报记者陈倩 魏铼 摄





