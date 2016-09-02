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第1版 要闻
·开发商须一次性公开准售房源
·图文：平价理发店扎根老街25年
·图文：小伙二次高考圆梦免费师范生
·民警踹门救出昏迷的一家六口
·30位专家当选首届“江城口碑医生”
·武汉核发首张“五证合一”营业执照
·G20杭州峰会六大看点先睹为快
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开发商须一次性公开准售房源
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图文：平价理发店扎根老街25年
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图文：小伙二次高考圆梦免费师范
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民警踹门救出昏迷的一家六口
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30位专家当选首届“江城口碑医
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武汉核发首张“五证合一”营业执
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G20杭州峰会六大看点先睹为快
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要闻
2016.9.2 星期五
前20年收费没超过5元 现在一次也只收8元
图文：平价理发店扎根老街25年
楚天都市报讯 在青山108街坊，有间不到5平方米的小店。店主杨新莲和老公从孝感来汉25年，小店几经迁址一直没有离开过这条老街。前20年，每次理发收费都在5元以下，现在也只要8元，还免费提供上门服务。杨新莲说，不是没有机会走，是舍不得这些来来往往的街坊们。楚天都市报记者陈倩 魏铼 摄