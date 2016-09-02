查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 国际 ·图文：巴西“铁娘子”罗塞夫被罢免 ·图文：美国猎鹰9火箭测试时发生爆炸 ·免费培训育婴师（月嫂） 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 图文：巴西“铁娘子”罗塞夫被罢 · 图文：美国猎鹰9火箭测试时发生 · 免费培训育婴师（月嫂） 23 国际 2016.9.2 星期五 图文：美国猎鹰9火箭测试时发生爆炸 发射台上浓烟滚滚 未造成人员伤亡 楚天都市报讯 图为：肯尼迪发射中心发射台浓烟滚滚



综合新华社、中新社电美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭1日在测试时发生爆炸。

美国媒体报道，佛罗里达肯尼迪发射中心发射台在进行火箭静态点火测试时发生爆炸，“猎鹰9”火箭被炸毁。

太空探索技术公司原计划进行发射测试，在本周末发射“猎鹰9”火箭，将一颗卫星送上太空。爆炸发生后该公司声明，测试按照程序清空了发射台上所有人员，未造成人员伤亡。

该公司称，爆炸摧毁了“猎鹰9”火箭及其携带的仪器设备等。

现场照片显示，发射台上浓烟滚滚。据报道，数英里外的建筑也能感受到爆炸带来的震动。当地官员称，爆炸对公众没有威胁。

“猎鹰9”火箭是太空探索技术公司研制的可回收式中型运载火箭，此前曾多次成功完成回收。专家分析，此次爆炸给雄心勃勃的太空探索技术公司带来重大打击。

8月30日，太空探索技术公司与欧洲卫星公司联合宣布，将利用此前回收的一枚“猎鹰9”火箭发射一颗地球同步卫星。两家公司在一份声明中说，这次发射计划在今年第四季度进行，将把欧洲卫星公司的SES－10卫星送至地球同步静止轨道，卫星在轨运行后将为拉丁美洲和加勒比海地区的用户提供通信服务。声明没有说发射的具体时间。

太空探索技术公司首席运营官格温·肖特韦尔说：“把一枚曾把载荷送至轨道的火箭再次发射，是通往完全、快速可重复使用之路的一个重要里程碑。”

欧洲卫星公司首席技术官马丁·哈利韦尔说：“我们相信，可重复使用的火箭将开创太空飞行的新时代。”

去年12月以来，太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭共计执行了9次发射任务，每次发射都尝试回收火箭第一级，其中7次海上回收成功4次，另两次陆上回收也均取得成功。

火箭第一级回收的目的是研制可重复使用的运载火箭。传统火箭都是一次性使用，一旦能够回收重复使用，将有望降低发射成本。





