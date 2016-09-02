查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第20版 诗歌美文
·动物的爱情
·洹河梦（29）
·小别离2（2）
·图文：吃泡面要在火车上
·图文：锦衣夜行
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 财经
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教科
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 夕阳晚晴
第20版 : 诗歌美文
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第7版 : 评论
·
动物的爱情
·
洹河梦（29）
·
小别离2（2）
·
图文：吃泡面要在火车上
·
图文：锦衣夜行
20
诗歌美文
2016.9.2 星期五
图文：锦衣夜行
楚天都市报讯 杨朝楼
必须睡眠
必须让许多梦，以排队的方式
在门外等候
久候不至，我必定借酒言欢
一口，两口，三口
想象那是一寸一寸收复失地
而若白天
看别人玩微信或者
被微信玩
满大街的人都低头寡言
只有我
隔着街道喊人
所有的白天都是镜花水月
都是夜的碎片
没打扫干净或者放错了地方
必须拿到钥匙
才能回到朋友圈
白天与夜晚相隔的栏杆之外
我倒背双手
走过自己的床头
为了那把钥匙，锦衣夜行
不惜做世俗的敌人