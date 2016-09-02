动物的爱情洹河梦（29）小别离2（2）图文：吃泡面要在火车上图文：锦衣夜行
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 第20版 诗歌美文
·动物的爱情
·洹河梦（29）
·小别离2（2）
·图文：吃泡面要在火车上
·图文：锦衣夜行
楚天都市报电子版
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20 诗歌美文 2016.9.2 星期五
图文：锦衣夜行
    楚天都市报讯 杨朝楼

    必须睡眠
    必须让许多梦，以排队的方式
    在门外等候
    久候不至，我必定借酒言欢
    一口，两口，三口
    想象那是一寸一寸收复失地
    而若白天
    看别人玩微信或者
    被微信玩
    满大街的人都低头寡言
    只有我
    隔着街道喊人
    所有的白天都是镜花水月
    都是夜的碎片
    没打扫干净或者放错了地方
    必须拿到钥匙
    才能回到朋友圈
    白天与夜晚相隔的栏杆之外
    我倒背双手
    走过自己的床头
    为了那把钥匙，锦衣夜行
    不惜做世俗的敌人


   