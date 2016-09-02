查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·动物的爱情 ·洹河梦（29） ·小别离2（2） ·图文：吃泡面要在火车上 ·图文：锦衣夜行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 动物的爱情 · 洹河梦（29） · 小别离2（2） · 图文：吃泡面要在火车上 · 图文：锦衣夜行 20 诗歌美文 2016.9.2 星期五 图文：锦衣夜行 楚天都市报讯 杨朝楼



必须睡眠

必须让许多梦，以排队的方式

在门外等候

久候不至，我必定借酒言欢

一口，两口，三口

想象那是一寸一寸收复失地

而若白天

看别人玩微信或者

被微信玩

满大街的人都低头寡言

只有我

隔着街道喊人

所有的白天都是镜花水月

都是夜的碎片

没打扫干净或者放错了地方

必须拿到钥匙

才能回到朋友圈

白天与夜晚相隔的栏杆之外

我倒背双手

走过自己的床头

为了那把钥匙，锦衣夜行

不惜做世俗的敌人





