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诗歌美文
2016.9.2 星期五
图文：吃泡面要在火车上
楚天都市报讯 杨红杰
今年假期去哪里，10岁的女儿说，只要火车上能吃泡面，去哪儿都行。
在小孩看来，火车上吃泡面，比旅游更有意思。于是我就说，咱们买几箱泡面，在家慢慢吃，今年就不出去了，还能省下不少钱。没想到小孩不答应，反问我，在家吃泡面能看到风景吗？这能和火车上比吗？有那种氛围吗？
想想也是，吃着泡面，看着风景，还真有点意境。不担心饿，不担心渴，困了睡卧铺，坐一路，看一路。到了吃饭点，平时可能没感觉，这时候觉得泡面味特别香、特别浓。大人小孩无一例外，不泡上一碗，不吃上一口，恐怕对不住自己的胃口。
吃泡面的在过道里走来串去，打水的地方来了一波又一波，几乎全是来泡面的，整个车厢弥漫着泡面味，不同风味的泡面在这里大荟萃。
小孩子更兴奋，端着泡面，四处炫耀，用小叉子把泡面挑得老高就是不吃，惹得邻座小孩哭着闹着也要吃。
泡面不起眼，但在火车上真的少不了。聪明的列车售货员，不再喊啤酒花生，直接开卖开水泡面。旅客们闻声而动，立刻凑了过去，不大一会就断了货。要是上车前带了泡面，挂在衣帽钩上，鼓鼓囊囊，那是很引人注目的。
再看靠窗户边，清一色都是小孩，个个跟前放着泡面，边吃边歪着头看窗外，一会河流山川，一会平原村庄，惊讶的叫个不停。
看来，旅游不是到了目的就算完事，一路上的点点滴滴何尝不是一种体验。坐火车，吃泡面，真的挺有意思。小孩的话不是没有道理，只是我们大人忽略了这些细节。
出去旅游就是放松心情，寻找未曾体验到的感觉。现如今，飞机太快，眨眼就到，高空中看不到啥。乘大巴车，一路颠簸，又没这个条件。火车是最理想的选择。以后要向女儿学习，旅途中好好用心感受，不再匆忙或者闭眼赶路。