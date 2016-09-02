查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·动物的爱情 ·洹河梦（29） ·小别离2（2） ·图文：吃泡面要在火车上 ·图文：锦衣夜行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 动物的爱情 · 洹河梦（29） · 小别离2（2） · 图文：吃泡面要在火车上 · 图文：锦衣夜行 20 诗歌美文 2016.9.2 星期五 小别离2（2） 楚天都市报讯 “这中国孩子什么意思啊”



“玛丽，你为什么不吃？”此刻住妈莫莉在问朵儿。朵儿抬起头，迎着眼前跳跃的阳光，轻声说，有些冰。她是指泡麦片的牛奶太冷，因为是刚从冰箱里拿出来的。冰凉的牛奶里泡着一些麦片，这是她的早餐，这一年来，每一个早晨她面对的基本都是这一款早餐。

住妈莫莉伸手向朵儿指了指仨小娃面前的盘子，三只盘子里各有一个煎蛋，上面撒了一些火腿末。莫莉不好意思地解释为何朵儿没有，她说，玛丽，不好意思，冰箱里只剩三个鸡蛋了，明天去买。

朵儿轻声说，没有关系的。而她心里想，这又不是第一次了，又不只是今天的鸡蛋，许多次啦，你以为我不知道你偏心眼、抠门吗？她还想，我的确不是你自己的小孩，但我食宿费又没少缴。

心里这么想，而朵儿脸上又淡淡笑了一下，说，他们比我小呀，该多吃点儿。

莫莉瞅了她一眼，点头，指了指摆在她面前的一只小面包。朵儿懂她的意思，即，嗨，玛丽，今天你多吃个小面包。

朵儿觉得眼前的这片阳光晃眼得厉害，它落在麦片上，还落在那只瘪瘪的小面包上，好似映照出了它们打发人的实质，狗屎啊，早餐。朵儿瞥了一眼自己搁在餐桌旁的书包，书包上挂着一只小小的卡通“天屎”钥匙扣，那是一坨长翅膀的粪状钥匙链坠。从初中起朵儿就把它挂在自己书包上，后来一直带到了美国，因为她好喜欢这坨软软的萌物，又LOW爆，又好似有那么点态度，蛮逗的。小孩都喜欢。现在朵儿伸手摘下“天屎”，随手把它放在自己的早餐旁。她拿起调羹舀了一下麦片。

莫莉注意到了朵儿这个小动作。仨小娃也看到了“天屎”，他们惊喜地伸出小手想要来拿，这也是他们超级喜欢的东西，平时他们总瞅着姐姐书包上的这一小坨“天屎”，超想去捏抓。而她总是避开他们。

这女生不爱说话。莫莉此刻看着朵儿低着的头，心想，好像自从她住进这个家后没多久，就不爱说话了。莫莉用手势止住了自家三个闹腾小娃，说，查理妮可杰克快吃呀，还想不想吃了？妈妈一早起来准备早餐，你们知不知道妈妈辛苦？

朵儿一口喝了麦片，起身，拎起书包，拿起“天屎”，往楼下走。莫莉在背后喊住了她。朵儿回头，看见她的脸在笑着，但有些许红涨，她指着那只小瘪面包说，怎么面包不吃了？朵儿看了一眼移到东墙上的那道阳光，轻声说，我不饿。

这天中午，在COSTCO超市做收银员的莫莉，面对这个时间段顾客稀少的店内空间，突然又想起了早晨餐桌旁的那张小小的脸、那似在回避的眼神。莫莉感觉心里的憋闷又在升起来了，她想，我怎么她了？这样整天不声不响的。这中国孩子什么意思啊，还把那坨“天屎”放在餐桌上？

下期预告：回来怎么办？还跟得上这里课程的进度吗？还PK得了这里训练得像考试运动员一样的小孩吗





