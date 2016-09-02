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20
诗歌美文
2016.9.2 星期五
动物的爱情
楚天都市报讯 （10首）□金初
鹰
追求爱情，该出手时就出手叱咤风云
蜗牛
至于婚姻嘛，嘿嘿得像我一样，背着房子去相亲
飞蛾
爱再炽热，也要理智不能像我一样玩火自焚
刺猬
我带刺的外表包裹着的其实是一颗柔软的爱心
鱼儿
爱你，我不敢眨一下我的眼睛生怕一眨眼，你就潜入水底
蜜蜂
爱是甜蜜的我也保留着蜇针，保卫我的爱情
萤火虫
爱是不能迷路的我点燃自己，照亮回家的路
知了
爱了一生对爱还是一知半解
癞蛤蟆
爱上白天鹅那是我一生的痛
蟋蟀
嘴巴不能发声，为了爱我也要卖力地震动翅膀