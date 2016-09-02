动物的爱情洹河梦（29）小别离2（2）图文：吃泡面要在火车上图文：锦衣夜行
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 第20版 诗歌美文
·动物的爱情
·洹河梦（29）
·小别离2（2）
·图文：吃泡面要在火车上
·图文：锦衣夜行
楚天都市报电子版
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20 诗歌美文 2016.9.2 星期五
动物的爱情
    楚天都市报讯 （10首）□金初  
    鹰
    追求爱情，该出手时就出手叱咤风云
    蜗牛
    至于婚姻嘛，嘿嘿得像我一样，背着房子去相亲
    飞蛾
    爱再炽热，也要理智不能像我一样玩火自焚
    刺猬
    我带刺的外表包裹着的其实是一颗柔软的爱心
    鱼儿
    爱你，我不敢眨一下我的眼睛生怕一眨眼，你就潜入水底
    蜜蜂
    爱是甜蜜的我也保留着蜇针，保卫我的爱情
    萤火虫
    爱是不能迷路的我点燃自己，照亮回家的路
    知了
    爱了一生对爱还是一知半解
    癞蛤蟆
    爱上白天鹅那是我一生的痛
    蟋蟀
    嘴巴不能发声，为了爱我也要卖力地震动翅膀


 