查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 夕阳晚晴 ·广告：动向新闻 ·图文：父亲一生都是“技术男” ·难忘师恩 ·“家画”也是“佳话” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：父亲一生都是“技术男” · 难忘师恩 · “家画”也是“佳话” 19 夕阳晚晴 2016.9.2 星期五 “家画”也是“佳话” 楚天都市报讯 武汉 潘继烈（71岁）



小时候我喜欢画画，老师鼓励我长大后当画家。老师的祝愿成了我儿时的梦想，但事非人愿，我后来没有成为一名画家。

转眼间，我已是早生华发的老人了，但从退休的那天起，我便与文房四宝、诗词书画结下了不解之缘，晚年生活十分充实。每当拿起画笔的时候，我都会全身心沉浸于画面的情境之中，以至于常常废寝忘食。

每当完成一幅画后，老伴都会点评一番，虽然她不专业，但每次都能提出一些不同的看法，比如墨色太重或色彩不够鲜明，等等。有时我说她不懂艺术，她却说：“不管你怎样画，画出来的东西是给人看的，最起码要让人看得懂能接受。白石老人的画人人都很喜欢，就是因为他的画源于生活，接地气受欢迎。”她说得很有道理，对我也很有启发和帮助。

一个周末，儿女们带着孙儿回家，老伴正在评赏我的习作：“‘画家’这个称呼对你来说不合适，应该反过来称呼‘家画’才对。”我问为什么，她笑着说；“你看，亲戚朋友将你的字画要么挂在家中要么收藏起来，所以，称你的画为我们家的‘家画’最合适，你说对吗？”我听了想了想，不禁叫好：“对！对！你的‘佳话’说得真好！”一家人笑声不断，沉浸在温馨与幸福之中。

当画家本是我的童年梦想，没想到，我晚年的“家画”成了“佳话”，也算是圆了梦哩。





