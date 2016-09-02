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第19版 夕阳晚晴
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·图文：父亲一生都是“技术男”
·难忘师恩
·“家画”也是“佳话”
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“家画”也是“佳话”
19
夕阳晚晴
2016.9.2 星期五
难忘师恩
楚天都市报讯 武汉 欧阳干章（63岁）
我参加过许多类型的聚会，唯有前不久参加赤壁市赵李桥小学66届同学聚会，是我期盼已久的。
我们所读的小学叫赵李桥小学，是上世纪五六十年代蒲圻县（现赤壁市）最好的小学，拥有一批优秀教师，培养出许多人才。在这次聚会中，我见到了已年迈的老师及步入老年的同学们，仿佛又回到纯真年代。
当年的班主任老师，一如过去坚毅和乐观。他坚持习武练身，每天清晨倒立着用两个手掌支撑身体行走在操场上的情景，烙在我脑海里无法磨灭。他顽强的毅力和坚韧不拔的精神，一直影响着我去做好每一件事。
当年的体育老师，以校为家，没日没夜地带着学生进行专项体育训练。如今，他仍是湖北省注册乒乓球教学指导，培养着新一代小将们。
我还见到了当年学习小组的几位同学。当年，大家每晚一起完成作业，共同阅读一本好书，有好吃的也带来共同分享……正如老师教导说，同学之间就要互相帮助。的确，那个年代的师生情、同学谊都无比深厚。“传道授业解惑”，感恩给予我知识和力量的老师们。