广告：动向新闻图文：父亲一生都是“技术男”难忘师恩“家画”也是“佳话”
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 第19版 夕阳晚晴
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·图文：父亲一生都是“技术男”
·难忘师恩
·“家画”也是“佳话”
楚天都市报电子版
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19 夕阳晚晴 2016.9.2 星期五
难忘师恩
    楚天都市报讯 武汉 欧阳干章（63岁）

    我参加过许多类型的聚会，唯有前不久参加赤壁市赵李桥小学66届同学聚会，是我期盼已久的。
    我们所读的小学叫赵李桥小学，是上世纪五六十年代蒲圻县（现赤壁市）最好的小学，拥有一批优秀教师，培养出许多人才。在这次聚会中，我见到了已年迈的老师及步入老年的同学们，仿佛又回到纯真年代。
    当年的班主任老师，一如过去坚毅和乐观。他坚持习武练身，每天清晨倒立着用两个手掌支撑身体行走在操场上的情景，烙在我脑海里无法磨灭。他顽强的毅力和坚韧不拔的精神，一直影响着我去做好每一件事。
    当年的体育老师，以校为家，没日没夜地带着学生进行专项体育训练。如今，他仍是湖北省注册乒乓球教学指导，培养着新一代小将们。
    我还见到了当年学习小组的几位同学。当年，大家每晚一起完成作业，共同阅读一本好书，有好吃的也带来共同分享……正如老师教导说，同学之间就要互相帮助。的确，那个年代的师生情、同学谊都无比深厚。“传道授业解惑”，感恩给予我知识和力量的老师们。


   