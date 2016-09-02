查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第18版 跑腿
·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
·市民之声
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 财经
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教科
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 夕阳晚晴
第20版 : 诗歌美文
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第7版 : 评论
·
图文：2楼露台上“长”出一排遮
·
图文：28万买的进口新车有锈斑
·
新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·
月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·
新业主的孩子上不了小区幼儿园
·
市民之声
18
跑腿
2016.9.2 星期五
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
武昌区谢先生：解放路和张之洞路交叉口附近的紫阳之星小区，有几家临街餐馆营业时油烟非常大，每次路过都觉得很呛人，还影响环境。
武昌区城管委：已通知执法人员到现场，检查这些商铺是否按规定装排烟管道，环评是否达标，再根据结果进行处理。
东湖新技术开发区李女士：昨天我在关山大道湖电社区公交站乘车时，看到候车亭旁3个座椅中有2个被人为损坏，只剩下座椅的支脚，不仅影响市容，而且有安全隐患。
武汉市城运公交设施配套服务有限公司：已通知工作人员到现场查看，若发现座椅损坏会立即更换。同时提醒广大市民爱护公共财物，不要破坏候车亭等公共设施。楚天都市报记者揭明玥