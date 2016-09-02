图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚图文：28万买的进口新车有锈斑新车打不着火 市民怀疑是翻新车月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人新业主的孩子上不了小区幼儿园市民之声
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 第18版 跑腿
·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
·市民之声
楚天都市报电子版
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18 跑腿 2016.9.2 星期五
市民之声
    楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
    武昌区谢先生：解放路和张之洞路交叉口附近的紫阳之星小区，有几家临街餐馆营业时油烟非常大，每次路过都觉得很呛人，还影响环境。
    武昌区城管委：已通知执法人员到现场，检查这些商铺是否按规定装排烟管道，环评是否达标，再根据结果进行处理。
    东湖新技术开发区李女士：昨天我在关山大道湖电社区公交站乘车时，看到候车亭旁3个座椅中有2个被人为损坏，只剩下座椅的支脚，不仅影响市容，而且有安全隐患。
    武汉市城运公交设施配套服务有限公司：已通知工作人员到现场查看，若发现座椅损坏会立即更换。同时提醒广大市民爱护公共财物，不要破坏候车亭等公共设施。楚天都市报记者揭明玥


   