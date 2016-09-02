图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚图文：28万买的进口新车有锈斑新车打不着火 市民怀疑是翻新车月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人新业主的孩子上不了小区幼儿园市民之声
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 第18版 跑腿
·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
·市民之声
楚天都市报电子版
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18 跑腿 2016.9.2 星期五
新车打不着火 市民怀疑是翻新车
4S店称电瓶亏电所致
    楚天都市报讯 昨日，市民钱先生反映，他在一家4S店订了一辆新车，提车时却发现打不着火，怀疑是翻新车，于是不想买了，但至今都要不回5000元订金。
    钱先生介绍，8月14日他在洪山区团结大道一家4S店，交了5000元订金，订了一辆价值11.68万元的小轿车。10天后他去提车，验车员验车时，他看到车底有许多淤泥，真皮座椅有轻微开口，且半天都打不着火，怀疑这是一辆翻新车，于是要求换车，被对方拒绝。钱先生表示不想买车，但索要数次，至今订金都没退。
    该4S店相关负责人称，车不可能是翻新车，也没质量问题。车底有淤泥是因为在运输过程中车子不可能不落地，遇到下雨天，自然会有淤泥溅到车底和轮胎，仓库里不少车都有这种情况；打不着火是由于前晚车灯忘关，电瓶亏电造成的，检修后已恢复正常。客户申请退订金要走流程，并非说退就能拿到钱。
    昨日，经协商，4S店承诺，在3个工作日内将订金退给钱先生。楚天都市报记者揭明玥


   