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第18版 跑腿
·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
·市民之声
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图文：2楼露台上“长”出一排遮
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图文：28万买的进口新车有锈斑
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新车打不着火 市民怀疑是翻新车
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市民之声
18
跑腿
2016.9.2 星期五
图文：28万买的进口新车有锈斑
厂家推测与暴雨天气有关
楚天都市报讯 图为：车子里面有明显的锈迹
前日，市民赵先生反映，今年2月底，他在汉阳黄金口建银汽车工业园一家汽车4S店购买了一辆斯巴鲁轿车，花了28万元，因车子出现问题去检修，无意发现车子里有不少锈斑。
赵先生说，今年7月，他的车开了1000多公里后，安全气囊常发出警报声，于是送到4S店检修，技术人员检测证实，车子线束故障要更换，当4S店工人拆卸车子仪表盘时，赵先生看到，车子的方向机管柱、管柱支架、固定仪表台的金属部件等均锈迹斑斑。
“刚买不到半年，车里竟然生了锈，我心里接受不了。”赵先生要求退车、换车均无果，向工商部门投诉，对协调的结果也不满意。
楚天都市报记者随后来到武汉市建银斯巴鲁汽车销售有限公司。赵先生的车停在汽车维修间，仪表盘拆解后还未安装，部分配件上有明显泛黄的锈迹。
4S店售后服务经理涂先生介绍，生产厂家技术人员通过拍下的车内锈斑图片推断，锈迹与车辆使用环境因素有关，7月武汉出现暴雨天气，这些锈迹存在配件表面，未发现任何开裂、焊点和脱落等功能性问题，不是品质性问题，不影响车辆整体外观、对车辆正常使用不会产生任何影响。
经过双方多次协商，建银斯巴鲁汽车销售有限公司同意对赵先生作出一定的经济补偿，并在今后的维修保养中工时和材料费给予打折。楚天都市报记者刘闪