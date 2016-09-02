图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚图文：28万买的进口新车有锈斑新车打不着火 市民怀疑是翻新车月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人新业主的孩子上不了小区幼儿园市民之声
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 第18版 跑腿
·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
·市民之声
楚天都市报电子版
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18 跑腿 2016.9.2 星期五
图文：28万买的进口新车有锈斑
厂家推测与暴雨天气有关
    楚天都市报讯 图为：车子里面有明显的锈迹

    前日，市民赵先生反映，今年2月底，他在汉阳黄金口建银汽车工业园一家汽车4S店购买了一辆斯巴鲁轿车，花了28万元，因车子出现问题去检修，无意发现车子里有不少锈斑。
    赵先生说，今年7月，他的车开了1000多公里后，安全气囊常发出警报声，于是送到4S店检修，技术人员检测证实，车子线束故障要更换，当4S店工人拆卸车子仪表盘时，赵先生看到，车子的方向机管柱、管柱支架、固定仪表台的金属部件等均锈迹斑斑。
    “刚买不到半年，车里竟然生了锈，我心里接受不了。”赵先生要求退车、换车均无果，向工商部门投诉，对协调的结果也不满意。
    楚天都市报记者随后来到武汉市建银斯巴鲁汽车销售有限公司。赵先生的车停在汽车维修间，仪表盘拆解后还未安装，部分配件上有明显泛黄的锈迹。
    4S店售后服务经理涂先生介绍，生产厂家技术人员通过拍下的车内锈斑图片推断，锈迹与车辆使用环境因素有关，7月武汉出现暴雨天气，这些锈迹存在配件表面，未发现任何开裂、焊点和脱落等功能性问题，不是品质性问题，不影响车辆整体外观、对车辆正常使用不会产生任何影响。
    经过双方多次协商，建银斯巴鲁汽车销售有限公司同意对赵先生作出一定的经济补偿，并在今后的维修保养中工时和材料费给予打折。楚天都市报记者刘闪


   