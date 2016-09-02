查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚 ·图文：28万买的进口新车有锈斑 ·新车打不着火 市民怀疑是翻新车 ·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 ·新业主的孩子上不了小区幼儿园 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 图文：2楼露台上“长”出一排遮 · 图文：28万买的进口新车有锈斑 · 新车打不着火 市民怀疑是翻新车 · 月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 · 新业主的孩子上不了小区幼儿园 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.2 星期五 图文：28万买的进口新车有锈斑 厂家推测与暴雨天气有关 楚天都市报讯 图为：车子里面有明显的锈迹



前日，市民赵先生反映，今年2月底，他在汉阳黄金口建银汽车工业园一家汽车4S店购买了一辆斯巴鲁轿车，花了28万元，因车子出现问题去检修，无意发现车子里有不少锈斑。

赵先生说，今年7月，他的车开了1000多公里后，安全气囊常发出警报声，于是送到4S店检修，技术人员检测证实，车子线束故障要更换，当4S店工人拆卸车子仪表盘时，赵先生看到，车子的方向机管柱、管柱支架、固定仪表台的金属部件等均锈迹斑斑。

“刚买不到半年，车里竟然生了锈，我心里接受不了。”赵先生要求退车、换车均无果，向工商部门投诉，对协调的结果也不满意。

楚天都市报记者随后来到武汉市建银斯巴鲁汽车销售有限公司。赵先生的车停在汽车维修间，仪表盘拆解后还未安装，部分配件上有明显泛黄的锈迹。

4S店售后服务经理涂先生介绍，生产厂家技术人员通过拍下的车内锈斑图片推断，锈迹与车辆使用环境因素有关，7月武汉出现暴雨天气，这些锈迹存在配件表面，未发现任何开裂、焊点和脱落等功能性问题，不是品质性问题，不影响车辆整体外观、对车辆正常使用不会产生任何影响。

经过双方多次协商，建银斯巴鲁汽车销售有限公司同意对赵先生作出一定的经济补偿，并在今后的维修保养中工时和材料费给予打折。楚天都市报记者刘闪





