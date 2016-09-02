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第18版 跑腿
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·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
·市民之声
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图文：2楼露台上“长”出一排遮
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图文：28万买的进口新车有锈斑
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新车打不着火 市民怀疑是翻新车
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月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
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市民之声
18
跑腿
2016.9.2 星期五
图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
居民担心会成小偷的台阶 城管称将进行处理
楚天都市报讯 图为：2楼露台搭起的顶棚离3楼很近 楚天都市报记者黄士峰摄
硚口区玉带汇景苑小区的陆女士反映，2楼外围露台上，邻居们纷纷建起遮阳棚。她担心这些遮阳棚会成为小偷的台阶，也怕遮阳棚封住露台，引起消防隐患，希望主管部门能管管。
昨日上午10时，楚天都市报记者来到玉带汇景苑小区，该小区只有一栋房子，分5个单元楼。在3、4单元楼下，记者看到2楼外围露台上，架起了近2米多高的钢架，盖了遮阳棚，将露台完全封闭。遮阳棚棚顶位置，正好挨着三楼窗沿上。玉带汇景苑小区几位业主介绍，自从二楼有业主在露台上搭建顶棚后，其他业主纷纷效仿。现在小区5个单元楼中，有3个单元楼的二楼露台上都搭了顶棚。
陆女士担心，小偷会顺着遮阳支架爬到三楼，而且封闭露台后，也会有消防安全隐患。有时楼上的垃圾丢到顶棚上，也影响生活环境。她和几名业主已向物业和城管部门投诉，要求拆除加建部分，恢复原状。
二楼一户建遮阳棚的业主称，露台一直是二楼业主使用。高层住户时常高空抛物，露台垃圾很多。另外下雨时，雨水也会积在露台渗到屋内，所以才临时搭遮阳棚，不会影响到楼上。
小区物业相关负责人称，接居民反映后，他们也曾劝阻搭遮阳棚的住户，但并未奏效，已将此反映给城管部门。
昨日下午3时，记者将此反映给城管热线，工作人员称，辖区工作人员将去现场查看处理。楚天都市报记者李曼英