查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·30位专家当选“江城口碑医生” ·图文：4岁小姑娘获捐17万元康复出院 ·网传六味地黄丸有40种功效 ·半年后差点变成光头 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 30位专家当选“江城口碑医生” · 图文：4岁小姑娘获捐17万元康 · 网传六味地黄丸有40种功效 · 半年后差点变成光头 17 健康 2016.9.2 星期五 小伙用偏方治脱发 半年后差点变成光头 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员李俊平 王非）汉口小伙陈辉使用偏方治疗脱发，岂料头发越治越少，最后只剩头顶巴掌大一块稀疏细短的毛发，几乎成了光头。

8个月前，26岁的陈辉发现自己头后部有两处核桃大小的脱发，单身的他不想因这个影响找女朋友，在网上发现用生姜大蒜在局部涂抹，可以促进毛发生长，他照此法尝试治疗半年后，脱发面积越来越大，感觉不妙，昨天赶紧来到医院就诊。

汉口医院皮肤科主任陆宏渠提醒，斑秃是种皮肤科常见病，大多数患者可治愈。当出现脱发时，不能长期用刺激性药品或偏方做局部刺激，这样会损伤皮肤和毛囊，使毛发很难再恢复生长。他建议患者，如出现此状况应该及时到医院就诊。另外他还提醒，过分迷信偏方，把偏方当成灵丹妙药的做法不可取，私自用药很可能会带来危害。





