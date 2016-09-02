30位专家当选“江城口碑医生”图文：4岁小姑娘获捐17万元康复出院网传六味地黄丸有40种功效半年后差点变成光头
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 第17版 健康
·30位专家当选“江城口碑医生”
·图文：4岁小姑娘获捐17万元康复出院
·网传六味地黄丸有40种功效
·半年后差点变成光头
楚天都市报电子版
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17 健康 2016.9.2 星期五
网传六味地黄丸有40种功效
专家提醒不可随意服用
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员高翔）近日，一则关于“六味地黄丸40种新用法”的帖子在微信上被频频转发。该帖说传统中药六味地黄丸具有许多隐藏功效，还可以将其当成补药长期服用。但是专家昨日提醒，六味地黄丸并非“万能药”，随意服用可能加重病情。
    中南医院中医科主任张莹雯表示，六味地黄丸是传统中药，临床上主要用于治疗肾阴虚。而且该药只能作为预防性、辅助性治疗手段，并不能治疗急病和重病，更不是补药或万能药。
    “网上所谓的六味地黄丸40种隐藏功效并不靠谱，如果按此服用可能加重病情。”张莹雯提醒，六味地黄丸只适用于阴虚症状，并非人人适宜。感冒发热或肾阳虚的患者不宜服用，否则会令病情雪上加霜。服用的时间和剂量都要严格按照医嘱，不可自行服用。健康人群如果没有明显肾阴虚的症状，长期服用可能出现食欲不振等副作用。


   