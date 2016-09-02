查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·30位专家当选“江城口碑医生” ·图文：4岁小姑娘获捐17万元康复出院 ·网传六味地黄丸有40种功效 ·半年后差点变成光头 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 30位专家当选“江城口碑医生” · 图文：4岁小姑娘获捐17万元康 · 网传六味地黄丸有40种功效 · 半年后差点变成光头 17 健康 2016.9.2 星期五 280万人次网上投票 专家组成员认真评议 30位专家当选“江城口碑医生” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙）金杯、银杯，不如百姓的口碑；金奖、银奖，不如患者的夸奖。由楚天都市报联合湖北省卫生计生宣教中心共同推出的首届“江城口碑医生”大型公益评选活动，经过两个月的激烈角逐，昨日结果终于揭晓。来自江城的30名优秀医生当选首届“江城口碑医生”，其中10人当选为“江城金口碑医生”。

“江城口碑医生”是迄今为止武汉医疗界最大规模的公益性评选活动，自7月初启动报名以来，两轮网络投票共吸引逾280万人次参与，最终从259位报名者中票选出50位候选人，接受最后一轮的专家评审。

一周来，由“全国道德模范”吴天祥、“感动中国人物”孙东林等10位成员组成的专家评审团详细了解了50位候选人的事迹，结合网络投票情况进行评议，最终决出了30名“江城口碑医生”，其中前10名为“江城金口碑医生”。

这些获奖者中，既有德高望重的医界大家，也有独当一面的知名专家，还有长期扎根基层医疗单位的社区医生，他们都在各自岗位全力践行着“医者仁心”的理念，以自己的医术与医德赢得了广大患者的口碑。

今起，活动组将在“看楚天APP”与“爱楚天爱健康”微信公众号上公布首届“江城口碑医生”获奖者名单及详细资料，广大市民扫码关注后即可查看。



江城金口碑医生（10名）



姓名 医院及职务

杨传永 同济医院普外科教授

董念国 协和医院心外科主任

江洪 武大人民医院大内科、心内科主任

叶啟发 武大中南医院肝胆疾病研究院常务副院长

移植医学中心主任

傅豫川 武大口腔医院唇腭裂中心主任

王燕 省妇幼保健院妇科主任

罗光伟 武汉市第一医院呼吸内科主任

赵苏 武汉市中心医院呼吸内科主任

田霞 武汉市第三医院消化内科主任

刘显荣 青山区红钢城街社区卫生服务中心骨科医生



江城口碑医生（20名）



姓名 医院及职务

王志维 武大人民医院心外科主任

赵 秋 武大中南医院消化内科主任

陈晓 广州军区武汉总医院眼科主任

程良斌 省中医院肝病研究所常务副所长、肝病一科主任

吴新红 省肿瘤医院乳腺病防治研究中心主任

张迎春 省妇幼保健院中医科主任

王夜明 省中西医结合医院重症医学科主任

李 昌 省第三人民医院心内科介入中心主任

赵建国 武汉市第一医院甲乳外科二病区主任

谭一清 武汉市第三医院放射科主任

袁 琨 武汉市中心医院耳鼻喉科主任

宋晓婕 武汉市妇女儿童医疗保健中心妇产科主任

皮名安 武汉市妇女儿童医疗保健中心心胸外科主任

林 俊 武汉市妇女儿童医疗保健中心康复科主任

俞立民 武汉市第八医院肛肠科主任

陈继贵 武汉市第八医院大外科主任

周赤忠 武汉市普仁医院神经外科主任

刘小卫 武汉市红十字会医院普外科主任

陈林香 江夏区中医医院妇产科主任

戴阳阳 武汉亚洲心脏病医院门诊主任





