查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教科 ·读3年小学 老师换了7个 ·图文：我省民办高校首招外国学生 ·仓储物流机器人1台可顶6个劳力 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 读3年小学 老师换了7个 · 图文：我省民办高校首招外国学生 · 仓储物流机器人1台可顶6个劳力 16 教科 2016.9.2 星期五 我省创新创业大赛决出一等奖 仓储物流机器人1台可顶6个劳力 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠 通讯员丘剑山）昨天，第五届中国创新创业大赛湖北赛区决赛在宜昌举行，武汉虹识技术有限公司易开军团队的高精度高速度虹膜识别芯片化技术，木神机器人团队的仓储物流机器人，分获企业组和团队组一等奖。另有14个项目获得二、三等奖。

易开军博士带领的团队，研发出全球唯一的虹膜识别芯片。团队成员庞煜卿介绍，与传统虹膜识别技术相比，他们的技术识别个人身份的速度要快10倍以上，且可同时对多个虹膜数据进行处理，“在对大范围人群作身份识别时，该技术应用广阔”。

此次获奖的智能仓储物流机器人，定位精度正负5毫米，最大负荷达1500千克，一台机器可代替人工3—6人，最多可节约人力费36万元。

省科技厅负责人称，获奖项目将择优推荐参加全国总决赛，并纳入“湖北省科技型中小企业成长路线图计划”，由组委会向天使投资、风险投资机构、商业银行推荐资金支持。

据悉，此次我省创新创业大赛共接到717个项目报名，最终47个项目晋级决赛，其中企业组项目36个，团队组项目11个。



创新创业的“赛马场”



可移动厕所，吸附废水中贵金属的材料，穿透树林拍摄地面状况的三维激光雷达……昨日，被誉为创业者“赛马场”的我省创新创业大赛上，一批批展示项目令评委们眼前一亮。

“我们研发的高精度三维激光扫描，仪器可车载，用于制作三维高精度道路地图，为智能驾驶服务；可装到飞机上，能穿透树林扫描地面三维图像，为考古等工作服务。”武汉选手刘守军推介自己的三维激光测量，引来评委们一系列提问，“该技术一年能产生多少效益？是否吸引了风投？有没有打算上市？”

选手曹原开发的碳宝包，是一款APP公益软件，由武汉市发改委支持开发，旨在唤起公众绿色出行。用户登录该APP，可自动算出他每天有多少低碳行为，并用积分统计。凭积分可在平台上兑现奖励，到指定单位领取T恤、电影票、咖啡票等。据称，该平台已吸引2000多名用户。

“我们研发的金属吸附剂，可吸收废水中的贵重金属、有毒金属，净化水体变废为宝。”来自潜江的选手高道林介绍他们研发的高性能硅胶材料。据称，该技术由我省引进的外国专家牵头开发，已成功应用于国内外知名企业。记者宋效忠 通讯员丘剑山





