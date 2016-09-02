查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教科 ·读3年小学 老师换了7个 ·图文：我省民办高校首招外国学生 ·仓储物流机器人1台可顶6个劳力 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 读3年小学 老师换了7个 · 图文：我省民办高校首招外国学生 · 仓储物流机器人1台可顶6个劳力 16 教科 2016.9.2 星期五 图文：我省民办高校首招外国学生 楚天都市报讯 图为：苏然子（左一）和另两名留学生 楚天都市报记者宋枕涛摄



楚天都市报讯（记者周治涛 通讯员刘明杨）“你好同学，我是新生，图书馆怎么走？”前日下午，武昌理工学院校园内，几名外国留学生不时用汉语跟其他师生打招呼。他们是该校首批招收的洋学生，也是我省民办高校第一批招收的外国留学生。

武昌理工学院国际教育学院院长卢江滨介绍，此次招留学生项目是经省教育厅、省外侨办、武汉市公安局出入境管理处审批，均为学生自费，首批招录90余名外国留学生，分别来自巴基斯坦、比利时、菲律宾等23个国家和地区。这些留学生将开始汉语类专业课学习，通过教育部相关汉语等级考试后，再选择其他专业，修满规定学分可颁发毕业证书和学位证书。

外国留学生不用参加军训，并拥有自己独立的宿舍。来自尼泊尔的苏然子，到中国已有5年，之前在江西一所高校学医，后到武汉一家医院实习，为提高自己的汉语水平，今年报考武昌理工学院被录取，“很高兴来武汉读书，这里环境很好”。





