查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教科 ·读3年小学 老师换了7个 ·图文：我省民办高校首招外国学生 ·仓储物流机器人1台可顶6个劳力 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 读3年小学 老师换了7个 · 图文：我省民办高校首招外国学生 · 仓储物流机器人1台可顶6个劳力 16 教科 2016.9.2 星期五 读3年小学 老师换了7个 家长抱怨“影响伢学习”专家建议学校和家长多沟通 楚天都市报讯 楚天都市报记者郭会桥 罗欣 实习生王媛 詹佶睿



“语数两科老师教了一学期，儿子刚刚熟悉了一些，到新学期这两科老师又要换。”新学期伊始，东西湖区万科西半岛小学的家长韩女士向楚天都市报记者反映，儿子上学3年前后更换 7名老师，这样频繁换老师，会影响孩子学习，希望学校教师队伍能稳定些。对家长反映学校频繁更换老师情况，该怎么看？记者近日进行走访。



频频换老师 家长有怨言



韩女士介绍，今秋开学后，儿子就上四年级了。让人着急的是，儿子所在的四（4）班，语文、数学两科老师又要换，“打上一年级起就在换老师，一年级换过3次，有时期中考完了就换”。

“上学期的两名老师刚刚熟悉，最近学校通知说又要换，算下来读小学三年，前后换了7名老师。这样频繁地换老师，对孩子学习的积极性有挫伤。”韩女士抱怨说。

前日上午，记者来到韩女士说的万科西半岛小学。在四（4）班，一名高姓老师正给学生登记报名。“我以前是教二（4）班的，已经带了两年，跟学生也有感情。这学期调整我带四年级，只好服从。”她说，其实自己也希望带熟悉班级，“但以前这个班的语文课老师属不在编，此次被清退了”。



校方和教育局都说无奈



西半岛小学副校长何三娥告诉记者，“学校生源近年来增加，以前临时聘用了约20名教师，今年区教育局要清理并新分配来了8人，才使得班级换老师动作大。”

西半岛小学是一所小区配建小学，学生人数增长非常快。“以前老师编制不够，只好聘不在编的教师。这些老师流动频繁，就形成了班级换老师也频繁。”何三娥说，正是为彻底解决这一问题，区教育局今年向学校分配了更多新教师，以稳定队伍。

她还介绍，学校年轻，老师也年轻，全校50余名老师平均年龄30岁左右，“请产假的多，造成老师人手不够。四（4）班的数学老师以前休产假，这学期回来，就安排她带这个班”。

武汉市教育局人士坦言，目前全市小学生源回升，教师人手有些紧缺。一旦遇教师生病、请产假，班级里就只好临时换老师，也是为了不耽误学生的课，“我们也希望能加大招聘在编教师，减少这种现象”。



专家建议学校和家长多沟通



有研究中小学教育的专家指出，对于一些不合理的更换教师情况，学校应该理解家长的诉求，加强与家长的信息沟通，比如新老师调整时，提前召开家长会通报情况，向家长介绍新接任老师情况等，求得家长的支持配合，即使双方有意见分歧，也有回旋余地，可以尽早协商解决。

专家同时也指出，小学班级老师变动，有各种原因，在学校来说也并不鲜见。

“孩子成长过程中，会面临很多的变化、调整，家长不应过度关注乃至干涉。”天喻教育研究院专家张才生建议，要教会孩子适应变化。家长与学校的目标都是一致的，即尽可能给孩子最好的教育，这一目标必须家长和学校配合才好形成合力。





