查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀 ·广告 ·部分银行停办大学生信用卡 ·图文：各路资本追捧银行股 ·神龙发动机标识不看排量看扭矩 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 图文：武广家喻户晓的人头马、大 · 广告 · 部分银行停办大学生信用卡 · 图文：各路资本追捧银行股 · 神龙发动机标识不看排量看扭矩 · 新品播报 14 财经 2016.9.2 星期五 新品播报 楚天都市报讯 渤海银行，理财银行！9月1日-5日发售理财产品，360天起点5万元，预期年化收益率4.35%。同乐支行：静安路同乐广场一楼。电话：86652013

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