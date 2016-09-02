图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀广告部分银行停办大学生信用卡图文：各路资本追捧银行股神龙发动机标识不看排量看扭矩新品播报
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第14版 财经
·图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀
·广告
·部分银行停办大学生信用卡
·图文：各路资本追捧银行股
·神龙发动机标识不看排量看扭矩
·新品播报
楚天都市报电子版
----  
 
14 财经 2016.9.2 星期五
新品播报
    楚天都市报讯 渤海银行，理财银行！9月1日-5日发售理财产品，360天起点5万元，预期年化收益率4.35%。同乐支行：静安路同乐广场一楼。电话：86652013
理财非存款，产品有风险，投资须谨慎


   