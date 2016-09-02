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第14版 财经
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神龙发动机标识不看排量看扭矩
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14
财经
2016.9.2 星期五
神龙发动机标识不看排量看扭矩
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员周丽琴）昨日，神龙汽车有限公司宣布，9月起取消“发动机排量+T”的传统命名方式，改为用扭矩等发动机参数来命名。
新命名方式为“×××THPPURETECH”（×××为数字）。目前，德系、法系车普遍采用这种命名规则。