查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀 ·广告 ·部分银行停办大学生信用卡 ·图文：各路资本追捧银行股 ·神龙发动机标识不看排量看扭矩 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 图文：武广家喻户晓的人头马、大 · 广告 · 部分银行停办大学生信用卡 · 图文：各路资本追捧银行股 · 神龙发动机标识不看排量看扭矩 · 新品播报 14 财经 2016.9.2 星期五 图文：各路资本追捧银行股 下半年热点有望转向蓝筹 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚）日前，17家上市银行半年报业绩披露完毕。数据显示，曾经备受冷落的银行股如今已成为市场上的“香饽饽”。分析人士认为，下半年市场热点有望从题材股和成长股转向蓝筹。

二季度，兴业银行、民生银行、华夏银行、浦发银行等多家银行成为资本争夺的焦点。中国平安、浦发银行是国家队的“最爱”，持股数量分别达2.6亿股和1.8亿股。

国都证券武汉营业部投资顾问陈灵分析，机构都在寻找优质的投资标的，因此一些高股息优质蓝筹会受到青睐。





