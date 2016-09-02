图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀广告部分银行停办大学生信用卡图文：各路资本追捧银行股神龙发动机标识不看排量看扭矩新品播报
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 第14版 财经
·图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀
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·部分银行停办大学生信用卡
·图文：各路资本追捧银行股
·神龙发动机标识不看排量看扭矩
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楚天都市报电子版
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14 财经 2016.9.2 星期五
图文：各路资本追捧银行股
下半年热点有望转向蓝筹
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚）日前，17家上市银行半年报业绩披露完毕。数据显示，曾经备受冷落的银行股如今已成为市场上的“香饽饽”。分析人士认为，下半年市场热点有望从题材股和成长股转向蓝筹。
    二季度，兴业银行、民生银行、华夏银行、浦发银行等多家银行成为资本争夺的焦点。中国平安、浦发银行是国家队的“最爱”，持股数量分别达2.6亿股和1.8亿股。
    国都证券武汉营业部投资顾问陈灵分析，机构都在寻找优质的投资标的，因此一些高股息优质蓝筹会受到青睐。


   