查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第14版 财经
·图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀
·广告
·部分银行停办大学生信用卡
·图文：各路资本追捧银行股
·神龙发动机标识不看排量看扭矩
·新品播报
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 财经
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教科
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 夕阳晚晴
第20版 : 诗歌美文
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第7版 : 评论
·
图文：武广家喻户晓的人头马、大
·
广告
·
部分银行停办大学生信用卡
·
图文：各路资本追捧银行股
·
神龙发动机标识不看排量看扭矩
·
新品播报
14
财经
2016.9.2 星期五
部分银行停办大学生信用卡
业内人士建议 同学们应养成良好的用卡习惯和提高信用意识
楚天都市报讯 楚天都市报记者赵杰 徐蔚
各大高校又到开学季，没有稳定收入的大学生，能不能办信用卡？办了信用卡又应注意些什么？
记者走访发现，部分银行已停止发放大学生信用卡，有些银行则继续为大学生办卡留门，但在审批流程方面相对严格。
业内人士表示，对大学生来说，应注重培养良好的用卡习惯，提高信用意识。
银行控制风险收紧发卡
前天，华农大一新生小江来校报到后，到周边的两家银行咨询如何办理信用卡，没想到竟然接连遭到拒绝。
记者了解到，中信、浦发等股份制银行都不再接受大学生信用卡申请。浦发银行信用卡中心负责人表示，由于一些学生刷卡消费过程中不注意维护自己的信用记录，风险意识不够强，导致出现频繁办卡、频繁换卡、逾期还款等问题，对个人、家庭造成比较恶劣的影响。再加上银监会曾下发通知禁止银行向未满18岁的学生发卡，向已满18岁的学生发卡，须经父母等第二还款来源方的书面同意，所以信用卡中心决定不再向大学生发放信用卡。
“2011年，大学生信用卡坏账大规模爆发，银行更加重视风险防控，收紧大学生发卡。”一家股份制银行信用卡中心工作人员告诉记者。
实际使用中逾期情况较少
虽然有部分银行说不，但大学生想要申请信用卡并非没有可能。以中国银行一款面向大学生发放的都市缤纷阿狸卡为例，如果在校生没有申请助学贷款、已经持有的信用卡不超过1张，在提交申请、并由家长出具还款保证函之后，即可申请发放。
不过，由于大学生通常没有稳定工作和收入来源，银行在发放信用卡时也比较审慎，额度通常在1000元左右。在发卡环节，申请人需要填写父母电话作为联系人资料，还要父母“背书”证明存在第二还款来源。
中行湖北省分行银行卡部产品经理杜泽培告诉记者，实际操作中，大学生恶意逾期情况较少。“大学生申请信用卡主要用于吃饭、看电影等消费，基本都是小额支出，银行的打折和积分政策，可以帮大学生降低生活成本。”
招商银行武汉分行的相关负责人表示，大学生可以申请该行的“校园卡”，但是这个在毕业之前，信用额度会被暂时“封存”，必须先存钱才能消费，只有毕业后才可以将功能“升级”。
杜泽培认为，银行发放大学生信用卡的初衷，是给他们搭建接触金融系统的平台，在管理财富中体会到乐趣。同时，从学生时代就开始建立的良好个人信用档案，对于未来的工作和生活，无疑也是一笔财富。