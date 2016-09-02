查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀 ·广告 ·部分银行停办大学生信用卡 ·图文：各路资本追捧银行股 ·神龙发动机标识不看排量看扭矩 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 图文：武广家喻户晓的人头马、大 · 广告 · 部分银行停办大学生信用卡 · 图文：各路资本追捧银行股 · 神龙发动机标识不看排量看扭矩 · 新品播报 14 财经 2016.9.2 星期五 图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀 武广30万个星星灯汇出史上美妙的银河灯海——武广20周年店庆美陈景观惊艳亮相 楚天都市报讯 进入9月，路过武广特别是晚间路过的市民，会惊喜的看到，伴随了江城20年的“开心人头马”、“武士守护神”两座雕像，“长”出了璀璨夺目的翅膀。这是武广20周年店庆美陈景观惊艳亮相的焦点。

自1996年开业至今，武广经历20年风风雨雨，“开心人头马”和“武士守护神”始终矗立在解放大道688号，为武广把关守门，为广大消费者谋求快乐幸福也为江城人民带来无数难忘的瞬间。

20年前，武广的诞生在武汉商界就如同全新视界的开启，建筑与装修风格采用世界名家设计概念，高贵典雅，富丽堂皇，成为华中地区集购物、娱乐、餐饮、商务、休闲、文化于一体的豪华型购物中心。“开心人头马”和“武士守护神”就是当时设计思路的重要产物，设计理念和造型都是领先水平，保证了口碑传播的不竭源动力。此次武广20周年店庆美陈景观，他们又成为众人关注的焦点。高达8米的两尊雕像，用钢架固定上了翅膀形状的LED灯带，两边雕像的璀璨翅膀一正一侧，相映成趣，富有生趣。

武广已经走过20年，在这20年的峥嵘岁月，武广经历了很多，也收获了很多，飞翔的翅膀，既意味着武广勇于告别昨日的辉煌，也意味着武广面向现在和未来不断开拓不断创新的姿态，做中国商业的常青树。

武广门前还立起了五支象征欢庆、丰盛、胜利的美酒杯，颀长优雅，灯带的装饰让整个造型无论从哪个角度都出众的美丽，武广20周年店庆的标牌在酒杯造型上熠熠生辉。同时，走进武广的客人们将发现商场一楼连廊天顶变成了史上极有格调的星河灯海，金色和紫色两大色系代表着富足与优雅，流畅的线条勾勒出宇宙银河的浩瀚和深邃，富有层次感和设计感的美折射出武广20周年店庆季的辉煌。1500条灯带，200个灯头，30万个灯泡，也创下了武汉大规模天顶灯海的纪录。

此次全新的面貌也将配合武广店内的同步陈列，给武广粉丝美轮美奂的购物环境。





