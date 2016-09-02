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第12版 经济
·图文：武汉首发“五证合一”营业执照
·三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝
·江城台式电脑起步价降至千元内
·开奖公告
·每度电补贴0.15元
·今晨油价调整93号汽油上涨0.2元
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图文：武汉首发“五证合一”营业
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三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝
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江城台式电脑起步价降至千元内
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开奖公告
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每度电补贴0.15元
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今晨油价调整93号汽油上涨0.
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经济
2016.9.2 星期五
今晨油价调整93号汽油上涨0.2元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 通讯员沈佳 实习生程雪）今日凌晨，湖北油价迎来年内第六次上调，93号汽油价格涨了2角钱。
省物价局昨日介绍，今日零时起成品油价格上调，汽、柴油吨价分别提高205元和200元。调整后，我省成品油最高升价分别为：90号汽油5.55元，涨了0.15元；93号汽油5.9元，97号汽油6.35元，都涨了0.2元。0号柴油（Ⅳ）5.55元，涨了0.15元，-10号柴油（Ⅳ）5.9元，5号柴油（Ⅳ）5.45元，都涨了0.2元。
以一辆50升油箱的私家车为例，此轮调价后，加满一箱油将多花10元左右。