查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·图文：武汉首发“五证合一”营业执照 ·三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝 ·江城台式电脑起步价降至千元内 ·开奖公告 ·每度电补贴0.15元 ·今晨油价调整93号汽油上涨0.2元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 图文：武汉首发“五证合一”营业 · 三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝 · 江城台式电脑起步价降至千元内 · 开奖公告 · 每度电补贴0.15元 · 今晨油价调整93号汽油上涨0. 12 经济 2016.9.2 星期五 湖北互联网企业用电有优惠 每度电补贴0.15元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 通讯员沈佳 实习生程雪）为支持省内互联网企业的发展，我省将给予用电价格优惠。记者昨从省物价局获悉，我省符合条件的互联网企业将获得用电补贴，此举每年可为互联网企业减轻电费负担约3亿元。

省物价局介绍，为降低企业成本激发市场活力，该局联合省能源局、省通信管理局发文，从今年7月1日起对省内互联网企业用电实行价格支持政策。对符合条件的互联网企业，无论是大工业用电还是一般工商业用电，均给予每千瓦时0.15元补贴，并暂停执行峰谷分时电价政策。

该政策实施后，执行大工业电价的互联网企业用电价格预计可降低约0.20元/千瓦时，执行一般工商业电价的互联网企业用电价格预计可降低约0.15元/千瓦时。执行电价水平在中部6省和周边陕西、重庆等省市中最低。





