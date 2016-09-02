图文：武汉首发“五证合一”营业执照三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝江城台式电脑起步价降至千元内开奖公告每度电补贴0.15元今晨油价调整93号汽油上涨0.2元
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 第12版 经济
·图文：武汉首发“五证合一”营业执照
·三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝
·江城台式电脑起步价降至千元内
·开奖公告
·每度电补贴0.15元
·今晨油价调整93号汽油上涨0.2元
楚天都市报电子版
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12 经济 2016.9.2 星期五
开奖公告
    楚天都市报讯 福彩30选5第16046期
    04 09 25 27 29
    福彩3D第16238期
    0 3 7
    福彩双色球第16102期
    05 08 10 14 17 30+13
    体彩排列5第16238期
    5 4 3 9 0


   