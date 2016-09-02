查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·图文：武汉首发“五证合一”营业执照 ·三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝 ·江城台式电脑起步价降至千元内 ·开奖公告 ·每度电补贴0.15元 ·今晨油价调整93号汽油上涨0.2元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 图文：武汉首发“五证合一”营业 · 三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝 · 江城台式电脑起步价降至千元内 · 开奖公告 · 每度电补贴0.15元 · 今晨油价调整93号汽油上涨0. 12 经济 2016.9.2 星期五 配件价格持续走低 市场竞争加剧 江城台式电脑起步价降至千元内 楚天都市报讯 楚天都市报记者曹磊 实习生苗依依



江城各大高校相继开学，到武汉电脑市场选购电脑的消费者也多了起来。记者近日走访市场了解到，由于配件价格持续走低，竞争不断加剧，使得部分经销商对兼容台式机开出了千元以下的价格。



核心配件跌价两三成



前天上午，大学新生程同学来到汉口前进电脑城准备配一台兼容机。一番询价比较后，他决定购买一台990元的电脑。

“核心配件也能达到1T硬盘，4G内存，就是主板和处理器稍微弱一点。”经销商黄佳鑫对小程说，如只是要满足日常学习娱乐的需求，这台千元机已足够，没有更低的了。

“我不玩游戏，就是看看网页和电影，但一台电脑不到1000元确实让我意外。”小程说。

黄佳鑫告诉记者，小程的这台电脑已是当天他卖出去的第8台低于千元的电脑。“5台是给公司配的，3台是个人买的。”黄老板说，每年9月大学生开学，电脑市场就“重启”，去年此时的起步价在1200元左右，今年千元以内都能做。

随后，记者从武昌广埠屯和汉口前进四路多家批发商处了解到，与去年9月相比，台式兼容机整体降价100元—200元，主要原因就是核心配件持续跌价。以内存条和硬盘为例，去年1T的硬盘一般在400元左右，现在只要290元，跌价近三成；4G内存条去年在150元左右，如今在120元上下，跌价两成。



降价促销只为搞活现金流



“开学季电脑需求大，供货商也想借机冲一下销售额。”从业已10年的批发商熊梁昨天告诉记者，在一个市场里，兼容机利润较透明，但消费者对价格非常敏感，商家在竞争中会在可控范围内不断开出低价。

原来，随着电脑配件的价格持续走低，竞争加剧，最大程度走量收回现金，是经销商们临近年底最现实的想法。“销量大了，配件供货商、电脑销售商等整个链条的资金就活了，所以会积极促销。”熊梁说。

批发商们也介绍，大学生对电脑配置的需求呈现两极分化：要么需要4000元左右的高端配置，要么只要满足基本需求的低端机，而后者占比更大一些。

熊梁还透露，这两年武汉的初创型小微企业越来越多。为控制成本，他们一般都会选择能满足基本办公需求的台式电脑。



购买台式机应适当“高配”



“消费者不能一味贪图便宜。配件价格即使只相差几十元，整台电脑运行起来的使用体验都不一样。”熊梁称，一般家用台式电脑的配置标准在2500元左右，“这是既能快速处理邮件、使用各类软件，也能玩多数游戏的配置水平。”

业内人士提醒，千元以内台式电脑可能在使用初期能够满足需求，但随着电脑的操作系统和相应的软件水平不断提升，起步配置慢慢就会不够用，实际性价比并不高。与笔记本电脑相比，台式兼容机的使用周期较长，消费者最好按一个时期的实际需求来配置台式电脑。





